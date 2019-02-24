İstanbul Cankurtaran'da kar ve soğuk havaya rağmen denize girdiler

Denize girenlerden İbrahim Topçu, "Hava çok sıcak yanıyor, ateş gibi. Karlı havada biz her zaman denize giriyoruz. Çelikleşiyoruz burada. Senelerdir denize giriyoruz hiçbir şey olmuyor. 15 kilometre Esenler'den koştuk geldik. Ateş gibi yandık şimdi burada atladık suya. Herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.

"MİS MİS ŞİFA"



Denize giren bir başka grup üyesi Arif Melikpak da "15 kilometre koştuk ve denize girdik. Her zaman geliyoruz buraya. Burada 'Sarayburnu Fatihleri' grubuyuz. Mis mis şifa" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

