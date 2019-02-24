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İstanbul Cankurtaran'da kar ve soğuk havaya rağmen denize girdiler

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 24.02.2019 11:04 | Son Güncelleme

Fatih Cankurtaran sahilinde kar yağışı ve soğuk havaya aldırmayan bir grup denize girdi. İstanbul'da kar yağışının devam ettiği sabah saatlerinde soğuk hava ve kar yağışına aldırış etmeyen ve kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' ismini veren grup, denizde bir süre yüzdü. Gruptakiler, Esenler'den 15 kilometre koşarak sahile geldiklerini ve daha sonra denize girdiklerini söylediler.

İstanbul Cankurtaran'da kar ve soğuk havaya rağmen denize girdiler

Denize girenlerden İbrahim Topçu, "Hava çok sıcak yanıyor, ateş gibi. Karlı havada biz her zaman denize giriyoruz. Çelikleşiyoruz burada. Senelerdir denize giriyoruz hiçbir şey olmuyor. 15 kilometre Esenler'den koştuk geldik. Ateş gibi yandık şimdi burada atladık suya. Herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.

"MİS MİS ŞİFA"

Denize giren bir başka grup üyesi Arif Melikpak da "15 kilometre koştuk ve denize girdik. Her zaman geliyoruz buraya. Burada 'Sarayburnu Fatihleri' grubuyuz. Mis mis şifa" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
sarayburnu Fatih cankurtaran

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