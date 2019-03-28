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İstanbul Çekmeköy'de cadde ortasında pompalı tüfek dehşeti!

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 28.03.2019 12:16 | Son Güncelleme

İstanbul Çekmeköy'de Nihat Çelik adlı kişi tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından cadde ortasında pompalı tüfekle vuruldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde salı günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Nihat Çelik (48), cadde üzerinde yürürken yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi ile tartıştı. Nihat Çelik tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfek ile vuruldu. Nihat Çelik göğsünden yaralanırken saldırgan ise ara sokaklarda kaçarak izini kaybettirdi.

DURUMU AĞIR

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çelik, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ KAYDETTİ

Pompalı tüfek saldırısının ortaya çıkan görüntülerinde, bir kişi Nihat Çelik'e elindeki pompalı tüfekle ateş ediyor ve Nihat Çelik yere düşüyor. Yerde bir süre kalan Çelik, saldırgandan ateş etmemesini istiyor. Daha sonra ayağa kalkan Çelik, bir aracın arkasına saklanıyor. Saldırgan ise elindeki pompalı tüfekle Çelik'in peşinden gidiyor. (DHA)

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istanbul çekmeköy pompalı tüfek kavga

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