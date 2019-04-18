Mynet Trend

İstanbul'da 11 Trabzonlu belediye başkanı!

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 18.04.2019 14:40 | Son Güncelleme

'Bize her yer Trabzon' tezahüratları İstanbul'da gerçek oldu. 31 Mart yerel seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte 39 ilçenin 11'ine Trabzonlu belediye başkan göreve başladı.

İstanbul'da 11 Trabzonlu belediye başkanı!

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul'da biri büyükşehir olmak üzere toplamda 11 Trabzonlu başkan göreve geldi. Mazbatalarını teslim alan başkanlar hemen çalışmalarına başlarken, 39 ilçesi olan İstanbul'da Trabzonlu belediye başkanının sayısı şaşırttı.

"GURUR DUYUYORUZ" MESAJI

Trabzon Dernekleri Federasyonu da İstanbul'da seçilen Trabzonlu başkanların fotoğraflarını paylaşarak "Gurur duyuyoruz" mesajı yayınladı.

İşte o Trabzonlu başkanlar;

ıstabnbul

1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - CHP

2- Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık - CHP

3- Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün - CHP

4- Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi - CHP

5- Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen - AK Parti

6- Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan - AK Parti

7- Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta - AK Parti

8- Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir - AK Parti

9- Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin - AK Parti

10- Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı - AK Parti

11- Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı - AK Parti


PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
MYP lideri Yılmaz: Tüm belediye seçimleri iptal edilmeli!MYP lideri Yılmaz: Tüm belediye seçimleri iptal edilmeli!
Öykü Arin ile ilgili yeni gelişme! Bu akşam...Öykü Arin ile ilgili yeni gelişme! Bu akşam...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon istanbul belediye belediye başkanı

En Çok Okunan Trend Haberler

Ekrem İmamoğlu’ndan Başakşehir açıklaması

Ekrem İmamoğlu’ndan Başakşehir açıklaması

2 yıldır kayıptı! Ağaca kelepçeli iskeleti bulundu

2 yıldır kayıptı! Ağaca kelepçeli iskeleti bulundu

Milli Piyango'dan dikkat çeken karar! Büyük ikramiye...

Milli Piyango'dan dikkat çeken karar! Büyük ikramiye...

Sosyal medyayı sallayan 'mazbata' hatası!

Sosyal medyayı sallayan 'mazbata' hatası!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçak havalandı!

İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçak havalandı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!

İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!

Okuyucu Yorumları 11 yorum
karadenizliler işi götürüyor herhalde hamsiden kaynaklanan bişey cumhurbaşkanıda karedenizli bölge olarak karedeniz insanı iyidir milliyetçi ülkesini vatanını milletini seven insanlar bölge bi güneydoğulu olarak kıskanılacak bi durum ülkeyede ihanet edenlerde nedense Doğu ve güneydoğudan çıkıyor bizim orada zamanında Ermeni çokmuş onların kalıntıları bu hainler herhalde son 40 yıllık Türkiye tarihinde 2 hain ülkeye ihanet eden FETÖ erzurumlu PKK Lı öcalanda halfetili karedenizlileri tebrik etmek lazım
KARADENIZ INSANI SAMIMIYETINDEN KAZANIR
yakisir trabzon a
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MYP lideri Yılmaz: Tüm belediye seçimleri iptal edilmeli!

MYP lideri Yılmaz: Tüm belediye seçimleri iptal edilmeli!

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Nakil bu akşam yapılacak

Öykü Arin ile ilgili yeni gelişme! Bu akşam...

Türkiye'nin bakın yüzde kaçı çocuk! İşte en çok konulan erkek ve kız isimleri

Türkiye'nin bakın yüzde kaçı çocuk! İşte en çok konulan erkek ve kız isimleri

Berat Kandili önemi nedir? Berat Kandili 2019 ne zaman, orucu nasıl tutulur, kandil namazı nasıl kılınır?

Berat Kandilinde bu duayı mutlaka okuyun!

Ejderha Taşı'nda define aramışlar!

Ejderha Taşı'nda define aramışlar!

Hatay'da kıyamet gibi gece!

Hatay'da kıyamet gibi gece!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.