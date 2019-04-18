İstanbul'da 11 Trabzonlu belediye başkanı!

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul'da biri büyükşehir olmak üzere toplamda 11 Trabzonlu başkan göreve geldi. Mazbatalarını teslim alan başkanlar hemen çalışmalarına başlarken, 39 ilçesi olan İstanbul'da Trabzonlu belediye başkanının sayısı şaşırttı.
"GURUR DUYUYORUZ" MESAJI
Trabzon Dernekleri Federasyonu da İstanbul'da seçilen Trabzonlu başkanların fotoğraflarını paylaşarak "Gurur duyuyoruz" mesajı yayınladı.
İşte o Trabzonlu başkanlar;
1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - CHP
2- Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık - CHP
3- Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün - CHP
4- Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi - CHP
5- Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen - AK Parti
6- Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan - AK Parti
7- Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta - AK Parti
8- Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir - AK Parti
9- Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin - AK Parti
10- Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı - AK Parti
11- Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı - AK Parti
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