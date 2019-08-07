Mynet Trend

İstanbul’da 43 milyon TL’lik vurgun yapan çağrı merkezi çetesi çökertildi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 07.08.2019 12:27 | Son Güncelleme

İstanbul’da yasa dışı çağrı merkezi kurarak 48 bin vatandaşın banka bilgilerini ele geçiren ve 43 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılık çetesi Jandarma Komutanlığı ekiplerince çökertildi. Gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 21 şüphelinin 17’si tutuklandı.

İstanbul’da 43 milyon TL’lik vurgun yapan çağrı merkezi çetesi çökertildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’da yasa dışı çağrı merkezi kurarak vatandaşın banka bilgilerini ele geçiren ve toplam 43 milyon TL vurgun yapan dolandırıcılık çetesini çökertmek için çalışma başlattı. Gerçekleştirilen fiziki ve teknik takip çalışmalarının ardından şüphelilerin yerlerini tespit eden Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

8 İLÇEDE OPERASYON

Jandarma ekipleri, Sarıyer, Beşiktaş, Esenyurt, Ataşehir, Kartal, Pendik, Bahçelievler ve Maltepe ilçelerinde bulunan örgüte ait adresler ile lüks rezidanslarda bulunan 4’ü yasa dışı çağrı merkezi olmak üzere toplam 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

48 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRMİŞLER

Eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini gerçekleştirmekte kullandıkları tespit edilen 1 adet masaüstü bilgisayar, 40 adet dizüstü bilgisayar, 53 adet cep telefonu, 3 adet tablet, 167 adet SIM kart, 76 adet banka kartı, 16 adet taşınabilir modem cihazı, 1 adet Pos cihazı, 48 bin vatandaşın kimlik, hesap ve kredi kart bilgilerinin bulunduğu liste, 7 adet lüks otomobil ve suçtan elde edilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

43 MİLYON TL'LİK VURGUN

Çökertilen organize suç örgütünün bugüne kadar toplamda 11 farklı ulusal bankaya ait internet sitesinin sahtesini yaparak, Facebook, Instagram vb. sosyal medya uygulamalarına yerleştirdikleri reklam uzantıları sayesinde sahte internet bankası sayfasına yönlendirdikleri mağdur vatandaşların hesap numaralarını ve internet bankacılığı şifrelerini ele geçirdikleri, bu şekilde on binlerce vatandaşı yaklaşık 43 milyonluk zarara uğrattığı belirlendi.

LÜKS REZİDANS VE SİTELERDE HAYAT

Aylar süren çalışmalar, fiziki ve teknik takipler ile Bankalararası Kart Merkezleri ile yürütülen ortak çalışmalar neticesinde, bahse konu organize suç örgütüne ait 7 ayrı ilçe ve 19 farklı adres tespit edildi. Bahse konu adreslerde araştırmalarına devam eden ekipler tarafından adreslerin tamamının güvenlikli siteler ile lüks rezidanslar olduğunu belirlendi. Örgüt üyelerinin Jandarma’nın takibine yakalanmamak ve olası bir operasyonu önceden fark edip kaçabilmek amacıyla, kapı girişlerinde bulunan zil kapaklarının altına ve alarm cihazına güvenlik kameraları gizledikleri görüldü.

361 FARKLI SUÇTAN ARANIYORDU

Düzenlenen operasyonlar neticesinde örgüt lideri H.H.E. ile örgüt yöneticisi F.E.’nin de aralarında bulunduğu 21 kişi yakalandı.
Yakalanan organize suç örgütü üyelerinden Ö.E.’nin 6 yılda 45 farklı ilde 361 farklı nitelikli dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yakalanarak gözaltına alınan 21 şüphelinin 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VATANDAŞLARA UYARI

Geçtiğimiz yıl aynı yöntemlerle vatandaşı dolandıran 39 kişilik bir organize suç örgütünü daha çökerten Jandarma ekipleri, dolandırıcıların sürekli taktik geliştirdiğini, vatandaşın sahte banka linklerine itimat etmemesi gerektiğini vurgulayarak, hiçbir bankanın vatandaştan şifre istemeyeceği konusunda vatandaşı uyardı.

Kaynak: İHA

PARTNERBu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek Bu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek
Sosyal medya kullanıcılarına 'sahte dost' uyarısıSosyal medya kullanıcılarına 'sahte dost' uyarısı
Dünyada sadece Denizli'de var! Seferberlik ilan edildiDünyada sadece Denizli'de var! Seferberlik ilan edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ÇAĞRI MERKEZİ çete istanbul

En Çok Okunan Trend Haberler

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı! Ölü bulundu

Acun Ilıcalı, 103 yaşındaki otomobili kullandı! "Yıllara meydan okuyor"

Acun Ilıcalı, 103 yaşındaki otomobili kullandı! "Yıllara meydan okuyor"

Ailesi sinir krizi geçirdi! Oğlu babasını bu halde buldu!

Ailesi sinir krizi geçirdi! Oğlu babasını bu halde buldu!

Bolu'da çok acı olay! Bir saniye bile ayrılmadı!

Bolu'da çok acı olay! Bir saniye bile ayrılmadı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Mersin'de bulundu! Bakanlık açıklama yapmıştı

Mersin'de bulundu! Bakanlık açıklama yapmıştı

Uyarı az önce yapıldı! Kuvvetli bekleniyor

Uyarı az önce yapıldı! Kuvvetli bekleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medya kullanıcılarına 'sahte dost' uyarısı

Sosyal medya kullanıcılarına 'sahte dost' uyarısı

Dünyada sadece Denizli'de var! Tavas kurbağası için seferberlik ilan edildi

Dünyada sadece Denizli'de var! Seferberlik ilan edildi

Babasının tavsiyesiyle başladı, şimdi rekor üstüne rekor kırıyor

Babasının tavsiyesiyle başladı, şimdi rekor üstüne rekor kırıyor

Bozuk bilgisayar doktoru isyan ettirdi

Şikayetler arttı, doktor isyan etti: Çatıyı deldiler yine olmadı

Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi Yalova’da kuruluyor

Türkiye'nin en büyüğü olacak! Yalova'ya kuruluyor

Sağlık raporu alamayan hasta, doktoru bıçaklayarak yaraladı

Sağlık raporu alamayan hasta, doktoru bıçaklayarak yaraladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.