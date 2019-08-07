İstanbul’da 43 milyon TL’lik vurgun yapan çağrı merkezi çetesi çökertildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul’da yasa dışı çağrı merkezi kurarak vatandaşın banka bilgilerini ele geçiren ve toplam 43 milyon TL vurgun yapan dolandırıcılık çetesini çökertmek için çalışma başlattı. Gerçekleştirilen fiziki ve teknik takip çalışmalarının ardından şüphelilerin yerlerini tespit eden Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

8 İLÇEDE OPERASYON



Jandarma ekipleri, Sarıyer, Beşiktaş, Esenyurt, Ataşehir, Kartal, Pendik, Bahçelievler ve Maltepe ilçelerinde bulunan örgüte ait adresler ile lüks rezidanslarda bulunan 4’ü yasa dışı çağrı merkezi olmak üzere toplam 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

48 BİN KİŞİNİN BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRMİŞLER



Eş zamanlı operasyonlarda, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini gerçekleştirmekte kullandıkları tespit edilen 1 adet masaüstü bilgisayar, 40 adet dizüstü bilgisayar, 53 adet cep telefonu, 3 adet tablet, 167 adet SIM kart, 76 adet banka kartı, 16 adet taşınabilir modem cihazı, 1 adet Pos cihazı, 48 bin vatandaşın kimlik, hesap ve kredi kart bilgilerinin bulunduğu liste, 7 adet lüks otomobil ve suçtan elde edilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.