İstanbul’da 50 bin TL’ye icradan satılık daireler

İstanbul’un 39 ilçesinde icradan yarı fiyatına satışa çıkan konutlar alıcılarını bekliyor.

İcraburada.com sitesinde yer alan şartnamelere bakıldığında İstanbul’un 39 ilçesinde farklı özelliklere sahip toplam 410 konut 50 bin TL’den başlayan ve milyon TL’lere varan fiyatları ile satışa çıkması dikkat çekiyor.

Esenyurt’ta 70 m2 2+1 doğalgazlı daire 67 bin 500 TL’den açık arttırma ile satışa çıkarken, hemen hemen aynı özelliklere sahip olan Kağıthane’de ki 35 m2 1+1 daire 75 bin TL’den, Bayrampaşa’da 55 m2 2+1 daire 90 bin TL’den, Esenler’de 52 m2 2+1 daire 70 bin TL’den Beylikdüzü’nde 65 m2 3+1 55 bin TL’den satışa çıkarken, Mecidiyeköy, Beşiktaş, Üsküdar, Sarıyer ve Beykoz gibi lüks ve farklı özellikleri olan konutların fiyatları ise milyon TL’leri buluyor.

İcraburada.com genel müdürü Caner Çakı, icradan çok uygun fiyata konut sahibi olunabileceğini hatırlatarak, “Türkiye genelinde an itibari ile toplam 3 bin 20 adet konut icradan satışa çıkmak üzere şartnameleri hazırlanmış ve ihalenin yapılacağı tarihi bekliyor. Bu konutların 410 adeti İstanbul’da satışa çıkmış durumdadır. Bu mega şehirde 410 kişinin yarı fiyatına ev sahibi olması demektir. Fiyatlara baktığımızda ise 50 bin TL’den başlayan ve milyon TL’lere varan, her kesime uygun konutun bulunabileceğini söyleyebiliriz” dedi.

KAYNAK:İHA

