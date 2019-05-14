Mynet Trend

İstanbul’da 50 bin TL’ye icradan satılık daireler

leyla.kader leyla.kader
EKONOMİ  | 14.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

İstanbul’un 39 ilçesinde icradan yarı fiyatına satışa çıkan konutlar alıcılarını bekliyor. İcraburada.com sitesinde yer alan şartnamelere bakıldığında İstanbul’un 39 ilçesinde farklı özelliklere sahip toplam 410 konut 50 bin TL’den başlayan ve milyon TL’lere varan fiyatları ile satışa çıkması dikkat çekiyor.

İstanbul’da 50 bin TL’ye icradan satılık daireler

İstanbul’un 39 ilçesinde icradan yarı fiyatına satışa çıkan konutlar alıcılarını bekliyor.

İcraburada.com sitesinde yer alan şartnamelere bakıldığında İstanbul’un 39 ilçesinde farklı özelliklere sahip toplam 410 konut 50 bin TL’den başlayan ve milyon TL’lere varan fiyatları ile satışa çıkması dikkat çekiyor.

Esenyurt’ta 70 m2 2+1 doğalgazlı daire 67 bin 500 TL’den açık arttırma ile satışa çıkarken, hemen hemen aynı özelliklere sahip olan Kağıthane’de ki 35 m2 1+1 daire 75 bin TL’den, Bayrampaşa’da 55 m2 2+1 daire 90 bin TL’den, Esenler’de 52 m2 2+1 daire 70 bin TL’den Beylikdüzü’nde 65 m2 3+1 55 bin TL’den satışa çıkarken, Mecidiyeköy, Beşiktaş, Üsküdar, Sarıyer ve Beykoz gibi lüks ve farklı özellikleri olan konutların fiyatları ise milyon TL’leri buluyor.

İcraburada.com genel müdürü Caner Çakı, icradan çok uygun fiyata konut sahibi olunabileceğini hatırlatarak, “Türkiye genelinde an itibari ile toplam 3 bin 20 adet konut icradan satışa çıkmak üzere şartnameleri hazırlanmış ve ihalenin yapılacağı tarihi bekliyor. Bu konutların 410 adeti İstanbul’da satışa çıkmış durumdadır. Bu mega şehirde 410 kişinin yarı fiyatına ev sahibi olması demektir. Fiyatlara baktığımızda ise 50 bin TL’den başlayan ve milyon TL’lere varan, her kesime uygun konutun bulunabileceğini söyleyebiliriz” dedi.

KAYNAK:İHA

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeyi kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeyi kesince...
Görenler şaştı kaldı! Çiftçiden ilginç çözümGörenler şaştı kaldı! Çiftçiden ilginç çözüm
Kilosu 1000 TL'ye çıktı! Getirisi çok yüksekKilosu 1000 TL'ye çıktı! Getirisi çok yüksek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İcraburada istanbul konut

En Çok Okunan Trend Haberler

Mansur Yavaş'tan flaş talimat! Tahsilatı durduruldu

Mansur Yavaş'tan flaş talimat! Tahsilatı durduruldu

Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Meteoroloji uyardı o bölgede yaşayanlar dikkat

Barbaros Şansal'dan skandal 'Ramazan' paylaşımı!

Barbaros Şansal'dan skandal 'Ramazan' paylaşımı!

Görenler şaştı kaldı! Çiftçiden ilginç çözüm

Görenler şaştı kaldı! Çiftçiden ilginç çözüm

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Noterlerin nöbeti ilçelere taşınıyor

Noterlerin nöbeti ilçelere taşınıyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Sadece o üretiyor! Kilosunu 200 liradan satıyor

Sadece o üretiyor! Kilosunu 200 liradan satıyor

İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a aldığı ücret 'pes' dedirtti

İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a aldığı ücret 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 2 yorum
410 KİŞİ YARI FİYATINA EV SAHİBİ OLACAKMIŞ. BELKİDE 410 KİŞİ EVSİZ KALDI....
her şey güzel olacak
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullular seçim nedeniyle tatil tarihini değiştiriyor

YSK kararının ardından tatil tarihlerini değiştirdiler

Zirai dona damacanalı çözüm

Görenler şaştı kaldı! Çiftçiden ilginç çözüm

Yükte hafif pahada ağır! Salebin kilosu bu sene 1000 TL

Kilosu 1000 TL'ye çıktı! Getirisi çok yüksek

Türkiye'de bir ilk! İmzalar atıldı, Atmaca için geri sayım başladı

Türkiye'de bir ilk! Atmaca için geri sayım başladı

Yaklaşan Ramazan Bayramı tatili 2. el araç fiyatlarını arttırdı

Bayram öncesi fiyatlar arttı!

Orkide, kilosu bin liradan alıcı buluyor

Kilosu 1000 TL! Toplaması yasak, talep çok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.