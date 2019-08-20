Mynet Trend

İstanbul'da 600 bin liralık aracın farlarını söktüler

Akın Yüce Akın Yüce
İLGİNÇ HABERLER  | 20.08.2019 10:43 | Son Güncelleme

Kağıthane’de motosikletli hırsızlık çetesi bir binanın önünde park halinde olan 600 bin lira değerindeki otomobilin 8 bin lira değerindeki farını saniyeler içerisinde çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, vatandaşların balkondan bağırdığı hırsızlar kayıplara karıştı.

Olay, geçtiğimiz 29 Haziran Cumartesi günü saat 00.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Rabak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki ayrı motosikletli dolaşan 4 kişilik hırsızlık çetesi, sokakta park halinde olan otomobilleri kontrol etmeye başladı. Hırsızlar olayın yaşandığı sokağa geldikleri esnada park halinde duran yaklaşık 600 bin lira değerindeki lüks otomobili fark etti. Vakit kaybetmeden harekete geçen hırsızlar, tornavida ile otomobilin 8 bin lira değerindeki farını 10 saniye gibi kısa bir sürede çıkartarak çaldı.

Sesleri duyan bina sakinlerinin bağırması üzerine hırsızlar apar topar kaçtı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızlar motosikletle olay otomobilin yanına geliyor. Farları söken hırsızlar apar topar motosikletlerine binerek kaçıyor. Olayın ardından otomobil sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

“ARAÇ 600 BİN LİRA, FARLARI İSE 8 BİN LİRA DEĞERİNDEYDİ"

Komşuların sesleri üzerine dışarıya çıkan Yasin Orhan, “Ben kapıdaydım, eve giriyordum. Bir anda yukarıdan bağırma sesi geldi. Bir şey oldu sandım ve tekrar kapıya çıktım. Bir baktım ki farı sökmüş ve gitmişler. 2 motosikletle 4 kişi geldi. Lüks otomobilin farlarını söktüler. Araç 600 bin lira, farları ise 8 bin lira değerindeydi. O gece içerisinde yine 3 aracın farını sökmüşler. Başka bir semtte de otomobil çalmışlar. Allah sonumuzu hayır etsin. Bunlar çeteler” dedi.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, çeteyi yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

Düğünde şaşırtan görüntü! Altın yerine bakın ne taktılarDüğünde şaşırtan görüntü! Altın yerine bakın ne taktılar
Trump'tan Grönland'a gökdelenli mesajTrump'tan Grönland'a gökdelenli mesaj
Korkunç olay! Bebeğini pencereden atmak istediKorkunç olay! Bebeğini pencereden atmak istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
araba farı lük araç

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat! Kuvvetli yağışlar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağışlar geliyor

Herkes gitti, plajlar onlara kaldı!

Herkes gitti, plajlar onlara kaldı!

Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara döndü!

Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara döndü!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

Ellerinde palalarla eve girdiler, sonrası korkunç!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İp koptu! Metrelerce yüksekten kafa üstü düştü

İp koptu! Metrelerce yüksekten kafa üstü düştü

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Plajdan 40 kilo kum çalan çifte hapis şoku!

Plajdan 40 kilo kum çalan çifte hapis şoku!

Trump'tan Grönland'a gökdelenli mesaj

Trump'tan Grönland'a gökdelenli mesaj

Korkunç olay! Bebeğini pencereden atmak istedi

Korkunç olay! Bebeğini pencereden atmak istedi

Çöp kavgasında kılıçla saldırdı!

Çöp kavgasında kılıçla saldırdı!

Kolomibiya'da bir uçak yağış sebebiyle pistten çıktı

Uçakta dehşeti yaşadılar

'Like' uğruna canından oluyordu!

'Like' uğruna canından oluyordu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.