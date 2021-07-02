İstanbul’da adeta küçük kıyamet yaşattı! 40 gün süren deprem tarihe altın harflerle kazındı

22 Ağustos 1509 tarihinin gecesinde İstanbul halkı büyük bir sallantıyla yataklarından kaldı. Gece geç saatlerde yaşanan bu deprem 40 gün sürecek olan artçıları ve büyük İstanbul depreminin habercisiydi. Bu depremler sırasında İstanbul’da 1000’ün üzerinde ev yıkıldı ve 4-5 bin arasında insan hayatını kaybetti. O tarihlerde kayıt altına alınan bilgilere göre, Divan-ı Hümayun üyesi 3 kişi ve tüm ailesi hayatını kaybetti. Aralarında Mustafa Paşa ve ona bağlı 360 sipahinin de olduğu binlerce kişi hayatını kaybetti.

Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden kabul edilen Fatih ve Beyazıt Camiisi, Topkapı Sarayı ve Ayasofya’da bu depremlerden sonra büyük hasar gördü. Dönemin padişahı II. Bayezid ise korkudan günlerce sarayın bahçesine yaptırdığı çadırda kaldı ve sonrasında Edirne’ye gitti.

Depremin şiddetine ilişkin kesin veriler bulunmuyor. Ancak Fransız profesör Xaiver La Picho bu depremin şiddetinin 8.0’ı bulunduğunu iddia etti. İstanbul depreminden sonra günümüze ulaşan kaynaklarda ise olayla ilgili olarak hasar almayan evin kalmadığı ve İstanbul’da bir tsunaminin meydana geldiği yazılıydı. Bu tsunami 10 metreye kadar yükselen dev dalgalardan oluşuyordu ve Galata Surları’nı aşarak şehirde bir kıyamete neden oldu. Yerbilimciler ise bu korkunç depremi son yüzyılda Doğu Akdeniz’de görülen en büyük doğal afet olarak tanımlanıyor.



