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İstanbul'da bomba alarmı! Şüpheli paketten çıkanları yedi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 09.03.2019 17:19 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda polisler alarma geçti. İngiltere Başkonsolosluğu'nun önüne bırakılan şüpheli paket bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Paketten lokumlar çıkarken, olay yerinde bulunan bir kişi paketten çıkan lokumlardan yedi.

İstanbul'da bomba alarmı! Şüpheli paketten çıkanları yedi

Beyoğlu'nda bulunan İngiltere Başkonsolosluğu'na saat 15.00 sıralarında kargo ile bir peket gönderildi.

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Yetkililer gelen paketten şüphelenerek, dışarıya çıkardı. Durum polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.

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Özel Harekat Polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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Polis, paketin bulunduğu kaldırımı şerit çekerek kapattı.

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Bomba İmha Uzmanı polis yaptığı incelemenin ardından şüpheli pakete fünye yerleştirerek patlattı.

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Paketin içerisinden lokum çıktı.

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PAKETTEN ÇIKAN LOKUMLARI YEDİ

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Öte yandan burada bulunan bir kişi şüpheli paketten çıkan lokumlardan yedi.

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(DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul beyoğlu bomba lokum

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