İstanbul'da büyük tehlike: Batı Nil Ateşli Virüsü

Esenyurt’ta bulunan özel bir hastaneye son zamanlarda yapılan aynı şikayetlere bağlı hastalıklar, hastaneyi ve sonrasında İlçe Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre 8 ayrı hastada görülen, ateşlenme, halsizlik, üşüme ve titreme bulguları üzerine hastalardan kan örnekleri alındı. Ön incelemelerde ise hastaların hepsinin Avcılar, Yeşilkent bölgesinde ve çevresinde bulunan dere yataklarında oturdukları tespit edildi. Hastalardan alınan ilk örneklerde genellikle Akdeniz bölgesinde görülen “Batı Nil Virüsü” virüsü tespit edildi. Bu hastalığın dere yataklarında bulunan sivrisineklerden geçtiği de söylenildi. Türkiye’de bazı bölgelerde geçtiğimiz zamanlarda görülen bu virüs türünün öldürücü olmadığı İstanbul’da ise ilk kez görüldüğüne uzmanlar tarafından dikkat çekildi.

Hastaneye gelen vakaları inceleyen ve tespitinde öncülük eden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedat Turhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "8-9 adet vaka başvurusu oldu ve bunların ortak özellikler taşıdığını, yüksek ateş, üşüme, titreme, bulantı kusma, ishal ve benzeri bir sürü bulgular ile birçok vakanın ardışık olarak hastanenin iç hastalıklarına başvurması dikkat çekmişti. Bu vakaları yakından incelemeye aldığımız da vakanın ateşli seyrettiğini akut olarak başladığını üşüme titreme ve halsizlik olarak seyrettiğini birçok vakada ise baş ağrısının ön planda olduğunu ve uzun sürdüğü hikayesine ulaştık” dedi.