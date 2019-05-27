İstanbul'da dehşet anları! Ekmek bıçağıyla etrafa saldırdı

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 13.50 sıralarında Beşiktaş Akaretler Vişnezade Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşiyle cep telefonu meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Cadde ortasında tartışan çift arasında bir süre sonra arbede çıktı. O esnada dışarıda cep telefonuyla konuşan esnaf Yusuf Sümbül (35), çiftin kavga ettiği görünce şahsa, sakin olmalarını söyledi. Şahsın, “bana karışma eşim” demesi üzerine Sümbül, “Tamam eşin olabilir ama burada bu şekilde olmaz. Başka şekilde halledin” diyerek karşılık verdi. Ardından da şahıs eşiyle tartışarak ve itişerek uzaklaştı.

EKMEK BIÇAĞIYLA TERÖR ESTİRDİ

Olaydan 5 dakika sonra öfkeden gözü dönen şahıs, eline ekmek bıçağı alarak iş yerinin önüne geldi. Şahsın iş yerinin kapısından, “Sen miydin bana artistlik yapan çık dışarı” sözleri üzerine esnaf Sümbül ise, “Artistlik yapmadım sadece sizi ayırmaya çalıştım” dedi. Esnaf tam dışarıya çıkacağı esnada dışarıdan bir vatandaş iş yerine girerek kapıyı saldırganın üzerine kapattı. Bunun üzerine arkasında sakladığı bıçağı eline alan şahsın cama vurarak ağır küfür ve hakaretler etmesinin ardından başka bir vatandaş araya girerek şahsı uzaklaştırdı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.