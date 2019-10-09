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İstanbul'da dehşet anları! İş yerine sığınan kadını kurtardı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 09.10.2019 09:43 | Son Güncelleme

İstanbul Yeşilköy'de bir kafeteryada kendisini öldürmek isteyen kişiden kaçarak kafenin mutfağına sığınan kadını, iş yeri sahibi kadın kurtardı. Yaşanan arbedede iş yeri sahibi kadın elinden yaralandı.

İstanbul'da dehşet anları! İş yerine sığınan kadını kurtardı

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 16.00 sıralarında Bakırköy Yeşilköy'de bir kafeteryada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kafeteryada oturan ismi öğrenilmeyen bir kadının yanına elinde bıçak olan Hakan D. yanaştı. Önce tehditler savuran saldırgan Hakan D. ardından kadını darp etmeye başladı. Kadın, saldırganın elinden kurtularak kaçmaya çalıştı.

ELİNDEN YARALANDI

Kafenin mutfağına geçerek "Beni öldürecekler yardım edin" diye çığlık atarak mutfakta bekledi. O sırada saldırgan Hakan D. elinde bıçakla mutfağa gitmeye çalışınca iş yeri sahibi Azize Güler ve çalışanlar şahsa engel olmaya çalıştı. İş yeri sahibi ve çalışanlara tehditler savuran saldırgan, güçlükle uzaklaştırıldı. Bu sırada yaşanan arbedede Azize Güler elinden bıçakla yaralandı.

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"CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTIM, HA BİR HA İKİ HA ÜÇ HİÇ FARK ETMEZ"

Olay anında yaşananları anlatan Azize Güler, "Olay 16.00 sıralarında oldu. Bir arbede yaşandı ondan sonra bir kadın mutfağıma sığınarak 'Yardım edin beni öldürecekler, koruyun beni' dedi. Ondan sonra 24-25 yaşlarında bir genç çocuk 'Çekilin lan' diye bağırarak koşarak mutfağına girdi. Ben de 'Mutfağıma giremesin' dedim. Elinde bıçak vardı görmedim. 'Mutfağıma giremesin böyle bir hakkın yok' dedim o da 'ceza evinden yeni çıktım. Ha bir ha iki ha üç hiç fark etmez' dedi. Bıçağı salladı benim serçe parmağımı denk geldi, 8 dikiş atıldı. Boşluk bölgelerimde de ölümcül yaralarım var. Girseydi ölümcül olacaktı karın boşluğunda iki yara var" dedi.

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“Ben kadının canını kurtardığıma inanıyorum" diyen Güler, yaptığından da gurur duyduğunu belirterek, "Bir kadın cinayetine engel olduğuma inanıyorum. Bununla da gurur duyuyorum. Biz 155 aradık, geldiler aldılar. Ben de hastanedeki tedavimden sonra karakola giderek şikayetçi oldum. Ben hakkımı sonuna kadar savunacağım, sonuna kadar da arayacağım bu olayın peşini de bırakmayacağım" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul yeşilköy kafeterya

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