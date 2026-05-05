İstanbul'da en fazla suç işlenen ilçeler açıklandı

İstanbul’da açıklanan son suç verileri açıklandı. Bazı ilçeler suç sayısıyla beraber ön planda yer aldı. Listede Esenyurt’un açık ara ilk sırada yer alması dikkat çekti.

İstanbul için dikkat çeken bir suç raporu yayımlandı. ürkiye Today tarafından emniyet verileri kullanılarak hazırlanan habere göre, şehirde en fazla suçun işlendiği ilçeler tek tek sıralandı. Listeye göre yıllardır tartışmaların odağında olan Esenyurt açık ara ilk sırada yer aldı.

RAKAMLAR ÇARPICI

Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul’da bazı ilçelerde suç sayılarının 20 bin bandını aşması dikkat çekti. Özellikle nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde rakamların hızla yükseldiği görüldü.

İşte en çok suç kaydı bulunan ilçeler:

1-Fatih: 16.283
2-Küçükçekmece: 14.977
3-Pendik: 13.863
4-Kadıköy: 12.787
5-Ümraniye: 11.759
6-Gaziosmanpaşa: 11.332
7-Bağcılar: 11.084
8-Şişli: 10.910
9-Beyoğlu: 10.762
10-Esenyurt: 22.092

NEDEN ARTIYOR?

Uzmanlar, suç oranlarındaki yükselişi birkaç başlıkta özetliyor:

Hızla artan nüfus
Yoğun göç dalgası
Gelir eşitsizliği
Plansız yapılaşma

Bu faktörlerin özellikle büyük ilçelerde güvenlik riskini artırdığı ifade ediliyor.

