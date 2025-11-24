SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

İstanbul'da gol düellosu! 7 gollü maçta Trabzonspor, 100'üncü dakikada 4-3 kazandı!

Haftanın kapanışında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Trabzonspor, 10. dakikada bir eksik kalan Başakşehir’in pes etmeyen oyununa rağmen uzatmaların son anlarında Muçi'nin ayağından bulduğu golle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

İstanbul'da gol düellosu! 7 gollü maçta Trabzonspor, 100'üncü dakikada 4-3 kazandı!
Emre Şen
Ernest Muci

Ernest Muci

ARN Arnavutluk
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi Trabzonspor, uzatmaların son anlarında bulduğu golle 4-3 kazandı.

KIRMIZI KART MAÇA DAMGA VURDU

İstanbul da gol düellosu! 7 gollü maçta Trabzonspor, 100 üncü dakikada 4-3 kazandı! 1

Ev sahibi Başakşehir, 10. dakikada Festy Ebosele’nin Edin Vişça’ya yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kart görmesiyle sahada bir kişi eksik kaldı. Buna rağmen turuncu-lacivertliler, 22. dakikada Davie Selke’nin penaltı golü ve 45. dakikada Eldor Shomurodov’un fileleri sarsmasıyla mücadeleyi bırakmadı.

MUÇİ 100'ÜNCÜ DAKİKADA ATTI

İstanbul da gol düellosu! 7 gollü maçta Trabzonspor, 100 üncü dakikada 4-3 kazandı! 2

Trabzonspor ise 37. dakikada Felipe Augusto ile eşitliği sağladı. İkinci yarıda baskısını artıran bordo-mavililer, 76. dakikada Paul Onuachu’nun penaltıdan attığı golle öne geçti. Sadece bir dakika sonra sahneye çıkan Ernest Muçi skoru 3-2’ye getirirken, mücadelede son sözü yine Muçi söyledi. Yıldız oyuncu, 90+10. dakikada attığı golle galibiyeti Trabzonspor’a getirdi.

TRABZONSPOR KÖTÜ GİDİŞE SON VERDİ

İstanbul da gol düellosu! 7 gollü maçta Trabzonspor, 100 üncü dakikada 4-3 kazandı! 3

Galatasaray ile deplasmanda golsüz, Corendon Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Başakşehir maçından galip ayrılarak derin bir nefes aldı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
3 - 4
Trabzonspor Trabzonspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyorReal Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor
Galatasaray'a 200 milyon lira gelir! 3 günde 90 bin satışGalatasaray'a 200 milyon lira gelir! 3 günde 90 bin satış
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Başakşehir Ernest Muci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NOTAM sonrası THY de uçuşları durdurdu

NOTAM sonrası THY de uçuşları durdurdu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Canlı bahis krizi: Fenerbahçe 2-0 gerideyken kilitlediler! "İsyan"

Canlı bahis krizi: Fenerbahçe 2-0 gerideyken kilitlediler! "İsyan"

Emine Ün ve Emre Kınay kızlarını paylaştı! Teklif yağıyor

Emine Ün ve Emre Kınay kızlarını paylaştı! Teklif yağıyor

Yüzde 100 mecburi! 'KDV sıfırlansın'

Yüzde 100 mecburi! 'KDV sıfırlansın'

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.