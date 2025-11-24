İstanbul'da gol düellosu! 7 gollü maçta Trabzonspor, 100'üncü dakikada 4-3 kazandı!

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi Trabzonspor, uzatmaların son anlarında bulduğu golle 4-3 kazandı.

KIRMIZI KART MAÇA DAMGA VURDU

Ev sahibi Başakşehir, 10. dakikada Festy Ebosele’nin Edin Vişça’ya yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kart görmesiyle sahada bir kişi eksik kaldı. Buna rağmen turuncu-lacivertliler, 22. dakikada Davie Selke’nin penaltı golü ve 45. dakikada Eldor Shomurodov’un fileleri sarsmasıyla mücadeleyi bırakmadı.

MUÇİ 100'ÜNCÜ DAKİKADA ATTI

Trabzonspor ise 37. dakikada Felipe Augusto ile eşitliği sağladı. İkinci yarıda baskısını artıran bordo-mavililer, 76. dakikada Paul Onuachu’nun penaltıdan attığı golle öne geçti. Sadece bir dakika sonra sahneye çıkan Ernest Muçi skoru 3-2’ye getirirken, mücadelede son sözü yine Muçi söyledi. Yıldız oyuncu, 90+10. dakikada attığı golle galibiyeti Trabzonspor’a getirdi.

TRABZONSPOR KÖTÜ GİDİŞE SON VERDİ

Galatasaray ile deplasmanda golsüz, Corendon Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Başakşehir maçından galip ayrılarak derin bir nefes aldı.