İstanbul'da gol düellosu! 7 gollü maçta Trabzonspor, 100'üncü dakikada 4-3 kazandı!

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi Trabzonspor, uzatmaların son anlarında bulduğu golle 4-3 kazandı.
Ev sahibi Başakşehir, 10. dakikada Festy Ebosele’nin Edin Vişça’ya yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kart görmesiyle sahada bir kişi eksik kaldı. Buna rağmen turuncu-lacivertliler, 22. dakikada Davie Selke’nin penaltı golü ve 45. dakikada Eldor Shomurodov’un fileleri sarsmasıyla mücadeleyi bırakmadı.
Trabzonspor ise 37. dakikada Felipe Augusto ile eşitliği sağladı. İkinci yarıda baskısını artıran bordo-mavililer, 76. dakikada Paul Onuachu’nun penaltıdan attığı golle öne geçti. Sadece bir dakika sonra sahneye çıkan Ernest Muçi skoru 3-2’ye getirirken, mücadelede son sözü yine Muçi söyledi. Yıldız oyuncu, 90+10. dakikada attığı golle galibiyeti Trabzonspor’a getirdi.
Galatasaray ile deplasmanda golsüz, Corendon Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Başakşehir maçından galip ayrılarak derin bir nefes aldı.
