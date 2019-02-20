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İstanbul'da göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

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GÜNDEM  | 20.02.2019 02:40 | Son Güncelleme

İstanbul'u akşam saatlerinde etkisi altına almaya başlayan sis, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler ana arterlerde bulunan tabelalarla uyarıldı.

İstanbul'da göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

İstanbul'da özellikle gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Haliç, Çamlıca Tepesi ve Boğaz'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Çevreyolu ve D-100 karayolunda bulunan tabelalarla sürücüler sise karşı uyarıldı. İstanbul'un simgesi haline gelen Ortaköy Camii ve 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü de sis nedeniyle kayboldu.

Öte yandan sis, kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul sis

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