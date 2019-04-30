Mynet Trend

İstanbul'da kadın pilotun feci sonu

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 30.04.2019 14:47 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir'de 21 katlı binanın 9'uncu katından düşen kadın pilot, hayatını kaybetti. Polis kadının intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.

İstanbul'da kadın pilotun feci sonu

Olay saat 12.00 sıralarında 2. Kısım Mahallesi, Okyanus Caddesi üzerinde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 21 katlı binanın 9'uncu katında oturan 35 yaşındaki pilot Gökselin Türkel, dairenin camından bilinmeyen nedenden dolayı aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadın pilotun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olayın kadının düştüğü yere şerit çekerek, inceleme yaptı. Türkel'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gökselin Türkel'in özel bir havayolu şirketinde 2. pilot olarak çalıştığı öğrenildi.

pılot

(DHA)

Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!
İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi!İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi!
Antalya'da rezalet! Atlara alkol içirip, görüntüleri paylaştılarAntalya'da rezalet! Atlara alkol içirip, görüntüleri paylaştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul pilot

En Çok Okunan Trend Haberler

'Türkiye Duman' uygulaması yapıldı!

'Türkiye Duman' uygulaması yapıldı!

Belediye başkanı, maaşını kız öğrencilere burs olarak verecek

Belediye başkanı, maaşını kız öğrencilere burs olarak verecek

Meteoroloji uyardı! Önce güneş, sonra yağmur...

Meteoroloji uyardı! Önce güneş, sonra yağmur...

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

Gönül ilişkisi kurup zorla fuhuş yaptırdılar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cuma namazında ilginç olay!

Cuma namazında ilginç olay!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğu sokak ortasında döven kişi yakalandı!

Çocuğu sokak ortasında döven kişi yakalandı!

İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi! İşte su kesintisinin yaşanacağı ilçeler

İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi!

Antalya'da rezalet! Atlara alkol içirip, görüntüleri paylaştılar

Antalya'da rezalet! Atlara alkol içirip, görüntüleri paylaştılar

Küçük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü

Küçük çocuğun anlattıkları okuyanları dehşete düşürdü

Kadın kılığında kızını takip etti!

Parkta kadın kılığında yakalandı! Savunması şoke etti

Meteoroloji'den hava durumu tahmini! Türkiye geneli için sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji uyardı! Önce güneş, sonra yağmur...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.