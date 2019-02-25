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İstanbul’da kar altında “drift” terörü kamerada

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İLGİNÇ HABERLER  | 25.02.2019 13:32 | Son Güncelleme

Ataşehir ve Ümraniye’de kar kış dinlemeden trafiğe çıkan magandalar, kar yağışı altında “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. O anları kaydeden magandalar bir de sosyal medyada yayınladı.

İstanbul önceki gün aniden bastıran kar yağışı sonrasında beyaza bürünürken, yolların boş olmasını fırsat bilen otomobilli magandalar yine ortaya çıktı.

Ataşehir ve Ümraniye’de adeta buz pistine dönen cadde, sokak ve kavşaklarda trafiğe çıkan magandalar, otomobilleriyle “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı.

Yollarda adeta terör estirerek kendi canlarını tehlikeye atan magandalar, sürücülerin de canını bir an olsun umursamadı. Megakenti adeta “drift” pistine çeviren magandalar, şov uğruna yapmadıklarını bırakmadı.

DRIFT YAPARKEN KAZA GEÇİRDİLER

Ümraniye Tavukçuyolu Caddesi üzerindeki bir kavşakta yanlama hareketi magandalar ardından cadde üzerinde de yanlama yapmaya başladı. Marifetmiş gibi o anları kaydeden magandanın arkadaşları,aracın üzerine çıkarak poz verdikten sonra yere zıpladı. Hem Ataşehir’de hem de Ümraniye’de yaptıklarını cep telefonuyla kaydeden magandalar, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul kar drift

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