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İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor! Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde Play-off maçına çıkacaktı: Galatasaray-AZ Alkmaar maçı ertelenecek mi?

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
19.02.2025 17:26
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İstanbul'da bugün kar yağışı etkili olurken akıllara Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşacağı rövanş maçı geldi. Hollanda'dan 4-1 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, bu maçtan galip ayrılmak istiyor. 20 Şubat 2025 Galatasaray-AZ Alkmaar maçı iptal olacak mı? Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçı ertelenecek mi?

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor! Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde Play-off maçına çıkacaktı: Galatasaray-AZ Alkmaar maçı ertelenecek mi?

Galatasaray'ın, yarın UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında sahasında AZ Alkmaar ile oynayacağı müsabaka öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi çevresinde kar yağışı etkili oluyor.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında yarın saat 20.45'te Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor.

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STADIN ZEMİNİ KARLA KAPLANDI

İstanbul'da ise şiddetli kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden kar yağışının ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin zemini ve etrafını da kar kapladı. Stadyuma bağlanan yollarda ise trafik yoğunluğu oluştu.

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GALATASARAY-AZ ALKMAAR MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Kar yağışının önümüzdeki iki gün boyunca etkisini artırarak devam edeceği belirtilirken, bu yağışın Galatasaray - AZ Alkmaar mücadelesini etkilememesi için sarı-kırmızılı görevlilerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Henüz maçın ertlenip ertelenmeyeceği konusunda bilgilendirme yapılmadı.

(İHA)

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