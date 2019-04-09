İstanbul'da kendisine polis süsü veren şüpheli yakalandı

Olay, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü, trafik tartışmasına girdiği başka bir sürücüye tabanca gösterip, aracındaki polis siren sistemini çalıştırarak kendisine polis görünümü verdikten sonra kaçtı. Diğer sürücünün şikayeti üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Motorize ekiplerin de destek verdiği operasyonda, şüpheli Hardal Sokak'ta önü kesilerek durduruldu. Polis ekipleri, kimliği açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alırken, kurusıkı olduğu belirlenen tabancaya el koydu.

Araç, incelenmek üzere çekilirken, şüpheli soruşturma için polis merkezine götürüldü. (DHA)

