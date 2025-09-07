EĞİTİM

İstanbul'da KPSS heyecanı yaşandı

2025 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu diğer illerde olduğu gibi İstanbul'da da yapıldı. Sınavın alan bilgisi oturumu ise 13-14 Eylül'de yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen, 402 bin 105 adayın başvurduğu 2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek - Genel Kültür oturumu tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 10.15'te İstanbul'da başladı. Sabahın erken saatlerinde okul bahçesinde sınava girme heyecanı yaşayan adaylar, sınav saati öncesi görevliler tarafından üzerleri didik didik arandıktan sonra salonda yerini aldı.

İstanbul da KPSS heyecanı yaşandı 1

ALAN BİLGİSİ OTURUMU 13-14 EYLÜL'DE

Çoktan seçmeli 120 soruya 130 dakika süre verilen sınav, 12.25'te sona ererken, sınavın alan bilgisi oturumu ise 13-14 Eylül Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak. Öte yandan, bin 40 bina ve 17 bin 41 salonda yapılan oturumda, 54 bin 168 görevli yer aldı.

İstanbul da KPSS heyecanı yaşandı 2

"SORULARI TARAYIP, HIZLI OLUNURSA, RAHAT 90 ÜZERİNE ÇIKILIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

KPSS'ye giren Talha Tokat, "Orta seviye bir sınavdı, belirleyici sorular da vardı ama genel olarak benim açımdan iyi geçti. Ben bu sene denemek için girdim aslında üniversite son sınıf öğrencisiyim şu anda. Umarım, giren tüm adaylar emeklerinin karşılığını alacaktır diye düşünüyorum bu sene. İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum çalışma ekonomisi son sınıf öğrencisiyim. Genel olarak bir sınavı görmek, değerlendirmek, ortamı tatmak için girdim bu sene. Esas önümüzdeki sene hazırlanıp, daha sağlam bir şekilde girmek istiyorum" dedi.
Sınava giren bir diğer aday Mehmet Ali Küçükpınar ise, "Geçmiş yıllara göre biraz daha kolay bir sınav gördük. Ben normalde çalışıyorum, biraz da keyif olsun diye girmiştim. Sınavın zorluğu her sene düşüyor diyebilirim. Mezun olduğum 2011 - 2012'de sınava girmiştim, bir de bu sene girdim. Rahat, sorular akıyor. Önemli olan hızlı olmak diye düşünüyorum. Soruları tarayıp, hızlı olunursa, rahat 90 üzerine çıkılır diye düşünüyorum" dedi.

