İstanbul'da mahallelinin kabusu olan 'sevgili hırsızlar' yakalandı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 06.02.2019 13:06 | Son Güncelleme

İstanbul’da bir mahallenin kabusu olan hırsız sevgililer yakalandı. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sevgililerin hırsızlık yapacakları apartmanın merdivenlerinde buluşup birbirlerine sarılmaları ve hırsızlık görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde son zamanlarda sıkça hırsızlık olayları yaşanmaya başladı. Aynı mahalleden peş peşe yaklaşık 15 şikayet alan polis güvenlik kameralarını inceledi. Beyoğlu Aşayiş Büro Amirliği ekipleri görüntülerdeki kişilerin Sabri K. ve Gülşah A. olduğunu belirledi. Hırsızlık şüphelisi sevgililer polisin yaptığı operasyonda aynı evde yakalandı. Polis merkezinde ifadeleri alınan ve diğer işlemleri tamamlanan Sabri K. ve Gülşah A. daha sonra adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan ilk görüntülerde Sabri K. ve Gülşah A.'nın hırsızlık için belirledikleri binanın merdivenlerinde buluşup sarılmaları, merdivenlerden yukarıya çıkmaları, hırsızlık sonrası koşarak kaçmaları yer aldı. İkinci olayda Sabri K. ve Gülşah A.'nın işyerinin önüne gelmeleri Sabri K.'nın işyerine girmesi, rahat tavırlarla etrafı gözetledikten sonra dışarıya çıkıp Gülşah A.'ya işaret vermesi, Gülşah A.'nın işyerine girip masadaki laptop'u alıp çıkması ve kapıdan çıkarken işyeri sahinin arkadaşı ile karşılaşmasına rağmen hiç panik yapmadan uzaklaştığı görülüyor. Üçüncü olayda da Sabri K. ve Gülşah A. birlikte binaya girmeleri, Ceyhan Karataş'ın çantasını işyerinden çaldıktan sonra binadan çıkışları ve hızla uzaklaşmaları yer aldı.

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"SEVGİLİLER, MERDİVENLERDE BULUŞUP SARILIP ÖPÜŞÜYORLAR"

Konfeksiyon atölyesi sahibi Ceyhan Karataş "Geçen hafta saat 18:00 sıralarında işyerime girdiler. Çantamı alıp gittiler, çantamda 8 bin lira para, iki çeyrek altın, iki altın yüzük ve kredi kartlarım vardı. Hepsi çantanın içinde gitti, ben de diğer kişiler gibi mağdur oldum. Aslında ben odamın kapısını hep kilitliyorum ama o gün içeriden elemanlarım çağırdı onlarla ilgileniyordum anlık bir durumdan faydalanıp çantamı aldılar. Yapanlar iki sevgili, sevgili olduklarını düşünüyorum. Bu benim işyerime ikinci girişleri. Binanın merdivenlerinde buluşup, sarılıp öpüşüyorlar o yüzden sevgili olduklarını düşünüyoruz. Şikayetçi olmuştum, bugün yakalanmışlar beni polis merkezinden aradılar ifade vermeye gideceğim. Bir çok kişi de benim gibi mağdur olmuş. Genelde bu çevrenin esnafı ve elemanları, toplamda 10-15 kişi var" diye konuştu.

"KAPIDAN ÇIKARKEN KOMŞUMLA BURUN BURUNA GELMİŞ"

İşyerindeki laptopu çalınan İsmail Toker ise "Geçtiğimiz Cumartesi günü sabah işyerine geldiğimde laptop yerinde duruyordu. Fatura yatırmak için dışarıya çıktım döndüğümde laptop yerinde yoktu. İçeride çalışan arkadaşa sordum haberi yok dedi, yan komşuma sordum o da haberim yok dedi. İşyerimizin güvenlik kameralarına baktık olayı gördük. Önce bir erkek geliyor içeriyi kolaçan ediyor. Sonra dışarıda bekleyen kız arkadaşına işaret veriyor, kız arkadaşı gelip laptopu rahatlıkla alıyor hatta kapıdan çıkarken benim komşu arkadaşımla burum buruna gelmesine rağmen çok soğuk kanlı bir hareketle laptopu alıp götürdü. Beni polis merkezinden aradılar hırsızlar yakalanmış bilgisayarı teslim aldım"dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık istanbul

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
caiz mi hocam. öpüşmeleri. hirsizlik caiz de opusmelisi caizmi
iyi en azından ortak buluştukları bir nokta var hırsızlık o da güzel ..
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