Mynet Trend

İstanbul'da metrobüs ve İETT otobüslerine sığınıyor! Yürekleri burkan hikaye...

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 20.03.2019 10:39 | Son Güncelleme

İstanbul'da metrobüs ve İETT otobüslerinde genç bir kadın. Geceye uzanan saatler... Bütün yolcular inmesine rağmen o yerinde oturmaya devam ediyor. Şoförler uyarıyor ama o gidecek yeri olmadığını söylüyor. Trakya'da bir ilçeden, baba dayağından kaçarak 5 ay önce İstanbul'a geldiğini belirtiyor.

Kalacak yerinin olmadığını belirten genç kadın zaman zaman İstanbul’da tanıştığı iki kız arkadaşının yanında kaldığını ifade etti. Şoförlerin ihbarı sonrası genç kadını polis, sığınma evine götürmüş ama orada da kalamamış. Metrobüs ve otobüsler onun için 'bir sığınma yeri' olmuş. Genç kadın, " Metrobüs seferleri sabaha kadar sürüyor, genelde geceleri burada uyuyorum. Ben kendimi korumaya çalışıyorum" diyor.

"HAYATIMI MAHVETTİ"

Yüzünün gözükmesini istemeyen kadın, kendisini 1.5 saat otobüste izleyen DHA muhabirine babasından şiddet gördüğü şiddeti şöyle anlattı:

"Hayatımı mahvetti. Annem öldükten sonra dayaklarına dayanamadım. Babam, kız kardeşim ile bana sürekli şiddet uygulamaya başladı İki erkek kardeşim var, bunların evlerine gittiğimde de aile huzurlarının bozulduğunu hissettim. Babam bizi sürekli dövüyordu, hortumla dayak attığı günler oldu. Ağabeyimin evine gidiyorum, yengem benden rahatsız oldu. Ağabeyimin aile huzurunu bozmak istemedim. İstanbul’a geldim. 5 aydır metrobüs, otobüslerde kalıyorum. İstanbul’da tanıştığım iki kız arkadaşım var. Zaman zaman onların evinde kalıyorum. Özellikle simitçi olan, çok iyi bir kadın. Çamaşırlarımı onun evinde yıkıyorum. Polis bir seferinde beni karakola aldı. Anlattıklarımı dinledi, hak verdiler. Beni bir kadın sığınma evine götürdüler. Kalabileceğim bir yer değildi. Metrobüs seferleri sabaha kadar sürüyor. Genelde geceleri metrobüste uyuyorum. Ben kendimi korumaya çalışıyorum.”

d23427cf3527abbbc48fbd1e9daebb4c

Kendisine hiçbir devlet kurumunun yardımcı olamayacağını söyleyen kadın, İETT otobüsleri ve geceleri de Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında sürekli sefer yapan metrobüslerini 'sığınma yeri’' olarak kullandığını söyledi.

AVCILAR'DA OTOBÜSTEN İNİP UZAKLAŞTI

Otobüs Tahtakale Mahallesi’ndeki Şahintepe durağından Avcılar merkezindeki Marmara Caddesi’nin yanına saat 22.00 sıralarında geldiğinde ise ismini vermek istemeyen kadın, arka kapıdan indikten sonra, hızlı adımlarla uzaklaştı. Genç kadın, akşam karanlığında bir süre kendisini izleyen olup olmadığından emin olmak için sürekli arkasına baktıktan sonra araç trafiğine kapalı caddede yürüyerek uzaklaştı.

ŞOFÖR ANLATTI

İETT şoförü Gökhan Kurşun da kadına otobüste rastlayanlardan sadece biri. Avcılar’da Cihangir Mahallesi’ndeki ilk hareket noktasında saat 11.00’de devraldığı otobüsünde defalarca sefer tamamlanmasına rağmen inmeyen kadını, polise haber verdiğini söyledi. Kendisine, "Şu an ekibimiz yok. Yolda gördüğünüz başka bir ekibin yanında durarak durumu bildirin" denildiğini söyleyen Kurşun, yolda da korna çalmasına rağmen hiçbir ekibi durduramadığını anlattı. Gökhan Kurşun, şöyle konuştu: " '‘Gidecek yerim yok’ diyor. Kadındır, diye indirmek istemedim. Polisi arayıp yardım istedim. Zorla indirmeye kalksam, bağırsa olay bende bitecek. İlk hareket noktamız olan Şahintepesi veya Cihangir Mahallesi’nde güvenlikçimiz olsa onlardan yardım isterdim. Zorla indirmeye kalksam, kadın bağırsa ben ne yapacağım Allah aşkına? Söylediğine göre sabaha kadar metrobüsle gitmiş- gelmiş yorgun halde arkada uyuyor. Sefer sonunda çay, sigara, yemeğini verdim. 'Yolda kaldım' dese 5-10 lira veririm, gönderim. Son servisim gece yarısı ben ne yapacağım kadın haliyle bırakamam. Sen bırakabilir misin vicdanen?”

3bd05eaf4470e4de76f7283d0d380fd6

Gökhan Kurşun kadının, her seferinde Başakşehir, Avcılar, Esenyurt ilçelerinde gidiş-dönüş toplam 142 duraklık yolculuklarında otobüsün en arkadaki 3 kişilik koltuğunda cam kenarında oturduğunu, zaman zaman uyuduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

Dünyanın en büyük Atatürk Heykeli'ne doğru heyecanlı atlayışDünyanın en büyük Atatürk Heykeli'ne doğru heyecanlı atlayış
Türkiye'deki evlilik trendleri açıklandı! Siz hangisini seçerdiniz?Türkiye'deki evlilik trendleri açıklandı! Siz hangisini seçerdiniz?
Yasak aşk ölüm getirdi!Yasak aşk ölüm getirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İETT Metrobüs

En Çok Okunan Trend Haberler

İmamoğlu-Turgay Güler tartışması sosyal medyada gündem oldu

İmamoğlu-Turgay Güler tartışması sosyal medyada gündem oldu

Porno izlemek kadınları nasıl etkiliyor?

Porno izlemek kadınları nasıl etkiliyor?

İşkenceden kurtulmak için çamaşır suyu içmiş!

İşkenceden kurtulmak için çamaşır suyu içmiş!

Survivor'da elenen isim belli oldu! Acun'u şaşırtan sonuç!

Survivor'da elenen isim belli oldu! Acun'u şaşırtan sonuç!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üzüm asmasına kızdı 10 günde yaptı! Gören şaşıp kalıyor

Üzüm asmasına kızdı 10 günde yaptı! Gören şaşıp kalıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Antalya'da liseli dehşeti! İşkence 6 dakika 53 saniye sürdü

Antalya'da liseli dehşeti! İşkence 6 dakika 53 saniye sürdü

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 7 yorum
suriyeli olsa ev verirlerdi
ALLAH yardımcısı olsun
KIZ HAKLI DIŞARI ABAZA DOLU DİREK ALIR TECAVÜZ EDERLER
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu inek 35 yaşında! Köye gelen onu görmeye gidiyor

Bu inek 35 yaşında! Köye gelen onu görmeye gidiyor

Atatürk'ün adının anılmamasına tepki gösteren Albay İrevül: Herkes haddini bilecek!

Atatürk tepkisi olay olmuştu! 'Herkes haddini bilecek!

Yardım etmek istedi, canını zor kurtardı: Ne duruma geldik Allah'ım

Canını zor kurtardı: Ne duruma geldik Allah'ım

Ayağıyla araba kullanıp yan koltuktaki meyvelerden yemişti! Cezası belli oldu

Ayağıyla araba kullanmıştı! Cezası belli oldu

Vücudunda 150'ye yakın saçma isabet etti! Hayata tutunmaya çalışıyor

İnsanların yüzüne dahi bakmıyor!

En çok tercih edilen evlilik teklifi fikirleri! İşte Türkiye'deki evlilik trendleri

Türkiye'deki evlilik trendleri açıklandı! Siz hangisini seçerdiniz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.