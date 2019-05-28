İstanbul'da milyonluk araçlarla tehlikeli kutlama

Çekmeköy’deki özel bir okulun lise son sınıf öğrencileri, geçtiğimiz Perşembe günü saat 15.00 sıralarında mezuniyetlerini kutlamak için değerleri 1 milyonu bulan lüks araçlarla konvoy halinde trafiğe çıktı. Gençlerin araçlarla Beşiktaş’tan başlayarak gerçekleştirdiği kutlama sahil yolundan Sarıyer’e doğru devam etti. Renkli ancak ama bir o kadar da tehlikeli görüntülere sahne olan kutlamada öğrenciler, ellerinde mezun oldukları okulun bayraklarıyla araçların camlarına sarktı. Şarkı ve marşlarla doyasıya eğlenen gençler, sahil boyunca lüks cip ve otomobillerle tur attı. Tehlikeye aldırış etmeyen gençler, yoldan geçen vatandaşlar da şaşkınlık izledi.

ALEVSİZ MEŞALELER YAKIP ELDEN ELE VERDİLER



Ancak sahil boyunca kutlamaya devam eden gençler, eğlencenin dozunu bir süre sonra kaçırdı. Yolda seyreden araçlar ve kaldırımda insanlar yürüdüğü esnada gençler alevsiz meşaleler yakarak ortalığı dumana boğdu. Meşaleleri elde ele veren ve araçlar arasında el tutuşan gençler, canlarını bir an olsun umursamadı. Düdük ve polis sireni çalarak çevreyi oldukça rahatsız eden gençler, trafiği tehlikeye düşürdü. Camdan sarkan bazı gençler ise seyir halinde öz çekim yapması yürekleri ağza getirdi. Kutlama esnasında karşı yönden gelen kız öğrencilerin bindiği ve sarktığı renkli “vosvoslu” araç konvoyu ise dikkat çekti.