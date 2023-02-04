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"İstanbul'da ne zaman kar yağacak?" merak edilirken Mehmet Şef'ten kar tepkisi! Hava durumu açıklamaları sonrası...

04.02.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'den 10 kent için kar alarmı verildikten sonra "İstanbul'da ne zaman kar yağacak?" sorusu da araştırılmaya başlandı. Art arda gelen uyarılardan sonra MasterChef'in jürilerinden Mehmet Yalçınkaya sitem etti.

"İstanbul'da ne zaman kar yağacak?" merak edilirken Mehmet Şef'ten kar tepkisi! Hava durumu açıklamaları sonrası...

"İstanbul'da ne zaman kar yağacak?" sorusu ve hava durumu araştırılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR UYARISI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hafta sonu beklenen yağışlarla ilgili yaptığı açıklamada "Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

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Açıklamalardan sonra vatandaşlar evlerinde kalmaya çalışırken planlar da ertelendi. MasterChef'in jürilerinden Mehmet Yalçınkaya yapılan açıklamalara kızdı.

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Mehmet Şef "Kar kötü değil hatta ihtiyacımız var tarım için, yapılan şey kar korkusu yaymak. TV kanalları dersen felaket tellalı" dedi ve ekledi:

"Daha kar gelmeden psikolojik etki başladı ve pazartesi, salı ve çarşamba rezervasyon iptalleri geliyor. Kimi arasak önümüzdeki hafta görüşelim diyor" dedi.


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