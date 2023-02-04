Kar derken şimdi de fırtına! 'İstanbullular büyük fırtınaya hazırlıklı olsun' diyerek duyurdu, hızı...

Tüm Türkiye'de kar etkisini iyiden iyiye göstermeye başladı. Yarından itibaren İstanbul'da kendisini göstermesi beklenen kar, hafta ortasına kadar etkisini devam ettirecek. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul için fırtına uyarısında bulundu. İstanbul'da büyük bir fırtına beklendiğini açıklayan Öztel, "Rüzgarın hızı şehir içinde 80 km'yi bulacak. 120 kilometreye kadar da ulaşabilir. Tabelaları uçuracak bir rüzgar bu. İstanbullular büyük fırtınaya hazırlıklı olsunlar" dedi.

VALİ YERLİKAYA'DAN FIRTINA UYARISI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yarın kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Meteorolojik verilere göre pazar günü İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s), Avrupa Yakası'nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım" dedi.

DİYARBAKIR-ŞANLIURFA YOLU KAPANDI

Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği Şanlıurfa ve Diyarbakır'da kar etkili oldu. Diyarbakır-Şanlıurfa yolu ulaşıma kapandı.

YOLLARDA GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Diyarbakır ve ilçelerinde kuvvetli kar yağışı, sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ulaşımın durmaması için çalışma başlatırken, kent merkezinde de ekiplerin hazır bekletildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi'nce sosyal medyadan yapılan paylaşımda ise don ve buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalara, kar yağışlı bölgelerde de yer yer tipiye karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

ŞANLIURFALILAR GÜNE KARLA UYANDI

Türkiye’nin en sıcak illerinden Şanlıurfa’da vatandaşlar, sabah karla uyandı. Kent merkezi yağışla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı merkezde 10 santimetreye ulaştı. Trafikte aksamalar yaşandı, bazı araçlar yollarda kaldı. Belediye ekipleri ise kapanan yolları açmak için kar küreme araçlarıyla çalışma başlattı. Bir grup vatandaş ise kar yağışını halay çekerek kutladı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"SOĞUKLAR ARDI ARKASINA GELECEK"

Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt beklenen kar yağışı ile önemli bilgiler paylaştı:

Nihayet beklediğimiz soğuklar geldi ve bunun arkası da var. Şubat ayı baya bir zorlu geçeceğe benziyor. Özellikle Şubat’ın 5’inden sonra ciddi anlamda soğuk ve yağışlı hava kütlelerini beklediğimi belirtmeliyim. Üstelik bu bir tane de değil deyim yerindeyse soğuklar ardı arkasına gelecek.

Şubat ayının 4’ü 5’i gibi gelecek soğuk hava kütlesi yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinden ciddi anlamda kar yağışı bırakacak gibi duruyor. Hatta buna İstanbul ve çevresi de dahil. Hava sıcaklıkları bir hayli düşecek. Hatta Akdeniz’in kıyı kesimleri ve Hatay’da da ciddi anlamda kar yağışı bekliyoruz. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde şehir merkezlerinde ise bir hafif kar geçişi olabilir. Ama örtü bırakmaz gibi duruyor.

"İKİNCİ KAR YAĞIŞI 11 ŞUBAT SONRASINDA DAHA DA CİDDİ OLACAK"

Artık Türkiye’nin önünde duran o blokaj kırıldı. Devamlı şu anda Balkanlar üzerinden Türkiye’ye bir soğuk hava akışı var. Artık soğuk havaların önü açıldı ve ardı arkası kesilmeyecek. Daha sonra yeniden bir soğuk hava kütlesi bekliyorum ki bu da Şubat ayının 11’i ve sonrasında daha da ciddi olacak.

Çünkü üst atmosfere baktığımız zaman şu anda üst atmosfer aşırı derecede soğumaya başladı. Eğer bu soğuma önümüzdeki günlerde de devam edecek olursa özellikle Karadeniz açıklarında bir vortex ihtimali de söz konusu olacak. Aynı geçen senenin ocak ayında görüldüğü gibi İstanbul’da deniz etkili kar yağışları gündeme gelebilir. Bu vortex olduğu için de etkili kar yağışları olacak. Hatta Şubat ayının 11’i gibi baktığımızda İstanbul ve çevresinde ciddi anlamda kar yağışları da bekliyoruz, diyebiliriz.

"HAVA, KARA VE DENİZ ULAŞIMI DA ETKİLECEK"

Peki sadece İstanbul mu hayır, Karadeniz’in kıyı kesimleri de bu yağıştan etkilenecek. Zaten Karadeniz’in iç kesimlerinde kar örtüsü oldukça yoğun olacak. Ege ve Akdeniz kıyılarında da bu olaylara bakarak hafif şiddette don olayları olacak. Zirai üretimle ilgilenen vatandaşlarımızda bu konuda tedbirli olmaları gerekiyor.

Hem Şubat ayının 5’inde gelecek soğuk hava kütlesi hem de 11’i civarında gelecek olan soğuk hava kütlelerinde hava, kara ve deniz ulaşımı ciddi şekilde etkilenecek. Özellikle yurdun iç kuzey ve doğu bölgelerinde şiddetli kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak oluşabilecek sis de aynı anlamda ulaşımı olumsuz yönde etkileyecek.

KAR YAĞIŞI KURAKLIĞI BİTİRDİ Mİ?

Peki bu kar yağışı kuraklığa etkili olacak mı? Evet, şu anda bu kuraklık kırılmaya başladı. Şu anda kışın olan kar yağışlarının tabi ki tarımsal kuraklık açısından bir faydası yok ama bunun ne zaman faydasını göreceğiz biz, bu mart ayında artık sıcaklıklar yükselip karlar erimeye başladı ve topraktaki nem miktarı artmaya başladığı zaman göreceğiz. Ancak ne kadar kalın kar örtüsü olursa bu hububat tarımı açısından da o kadar önemli. Çünkü kalın kar örtüsü bir yalıtım görevi görüyor. Karın alt kısmı da böylece toprağın nem almasını sağlıyor.



