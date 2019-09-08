Mynet Trend

İstanbul'da okula dönüş yoğunluğu! 3 kilometrelik kuyruk oluşturdular

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 08.09.2019 15:28 | Son Güncelleme

Yaz tatilinin bitmesiyle öğrenciler ve öğretmenler yarın ders başı yapıyor. İstanbul’da okula dönüş için yolculuk yapanlar, otogarda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ve öğretmenler yarın ders başı yapacak. 13 hafta süren yaz tatilinin ardından bazı öğrenciler ve öğretmenler okullarına dönüş için yola koyuldu. Okulların açılmasına bir gün kala İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda da yoğunluk yaşandı.

BİR SAAT GİRMEYİ BEKLEDİLER

Yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşan otogarda bazı sürücüler 1 saat süren bekleyiş sonrası içeri giriş yapabildi. Araçların oluşturduğu trafik havadan da görüntülendi.

ARAÇLARDAN İNİP YÜRÜDÜLER

Otogara girmek için uzun süre bekleyen bazı sürücüler, otogar girişlerindeki sistemin değiştirilmesini istedi. Bazı öğrenciler de otobüsünü kaçırmamak için araçlarından inip otogara yürüyerek girdi.

kAYNAK: İHA

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Cenazede gelen haberle bir kez daha yıkıldılarCenazede gelen haberle bir kez daha yıkıldılar
35 lira için kuzenini öldürdü! Son görüntüleri ortaya çıktı35 lira için kuzenini öldürdü! Son görüntüleri ortaya çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otogar istanbul

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den 13 kent için uyarı!

Meteoroloji'den 13 kent için uyarı!

Sosyal medyadan sipariş etti, kargoyu açınca gözlerine inanamadı

Sosyal medyadan sipariş etti, kargoyu açınca gözlerine inanamadı

Anadolu'da tek olma özelliği taşıyor!

Anadolu'da tek olma özelliği taşıyor!

Tuğba Ekinci 'Adriana Lima kimmiş?' diyerek şov yaptı

Tuğba Ekinci 'Adriana Lima kimmiş?' diyerek şov yaptı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'teki dehşette Hilal Güneş'in ardından eşi Gökhan Güneş de hayatını kaybetti

Cenazede gelen haberle bir kez daha yıkıldılar

İstanbul'da 35 lira için kuzenini öldürdü! Son görüntüleri ortaya çıktı

35 lira için kuzenini öldürdü! Son görüntüleri ortaya çıktı

Akdamar Kilisesi'nde 7'nci ayin yapıldı

Yılda bir kez yapılıyor! Akın ettiler

Arnavutköy'de mahallelinin fabrika eylemi

Mahalle ayağa kalktı: Kapı pencere açamaz olduk

Akıncı İHA'nın tam güç motor testi yapıldı

Bir ilk gerçekleşti! Sosyal medyadan paylaştı

Trabzon'da selde kaybolan 2 kişi için arama çalışmaları 2,5 ay sonra yeniden başladı

Aileleri talep etti! 2,5 ay sonra aramalar yeniden başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.