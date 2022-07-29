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  4. "İstanbul'da otellerde kalıyorum" demişti! Esra Dermancıoğlu mal varlığını bitirdi

"İstanbul'da otellerde kalıyorum" demişti! Esra Dermancıoğlu mal varlığını bitirdi

29.07.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadaki çılgın paylaşımlarıyla adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu Arnavutköy'de görüntülendi. Sıkıldığı zamanlarda otelde kalmaya gittiğini açıklayan Esra Dermancıoğlu son dönemde otellerde kalamadığını söyledi. Ünlü oyuncu "Artık kalmıyorum. Çünkü tüm mal varlığım bitti" dedi.

"İstanbul'da otellerde kalıyorum" demişti! Esra Dermancıoğlu mal varlığını bitirdi

Fatmagül'ün Suçu Ne?, Bir Zamanlar Çukurova, Ayla gibi başarılı yapımlarda rol alan oyuncu Esra Dermancıoğlu yine ilginç açıklamalarda bulundu. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Esra Dermancıoğlu bir erkek arkadaşı ile birlikte Arnavutköy'de görüntülendi.

Esra Dermancıoğlu, gazetecilerin, "Daha önce, 'Parayı tutamıyorum. Gördüğüm an seyahate harcıyorum. Otele çok para veriyorum. Bazen İstanbul'da otellerde kalıyorum' demiştiniz. Hâlâ otelde kalmaya devam ediyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

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Dermancıoğlu, "Artık kalmıyorum. Çünkü tüm mal varlığım bitti" şeklinde konuştu.

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CİNSEL YÖNELİM YANITI

Öte yandan geçtiğimiz aylarda özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan Dermancıoğlu, "Cinsel yönelimini sorguladığın dönem oldu mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

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Heteroyum ben. Çok seviyorum. Lisede böyle konuşurduk çok, sorgulamama bile gerek kalmadı. Erkek doğasını çok seviyorum. Bir de fiziksel olarak çok güzel buluyorum. Köküne kadar heteroyum.

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Esra Dermancıoğlu
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