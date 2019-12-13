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İstanbul'da özel halk otobüsünde uyuyan kadına taciz!

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İstanbul Büyükçekmece'de özel halk otobüsünde uyuyan kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Otobüsün kapıları şüpheli kaçmasın diye kapatılırken, gözaltı sırasında vatandaşlar şüpheliyi yumrukladı.

Olay, Fatih Mahallesi'nde E-5 yan yolda yaşandı. Silivri'den Avcılar istikametine devam eden özel halk otobüsünde uyuyan bir kadın, iddiaya göre el ile taciz edildi.

ŞOFÖR KAPILARI KAPATTI

Durumu fark eden kadın tepki gösterince otobüs bir anda karıştı. Otobüs şoförü kapıları kapatıp polise haber verdi. Olay yerine polis gelene kadar da otobüsün kapıları açılmadı. Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, taciz şüphelisini gözaltına aldı.

VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Gözaltı sırasında şüpheliye yaklaşan vatandaşlar yumruklar salladı. Şüpheli, polisin kontrolünde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayın müştekisi kadın ise konuyla ilgili konuşmak istemezken şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

'BİLSEYDİM İÇERİYE GİRER LİNÇ EDERDİM'

Olay sonrası konuşan İsmail Korkmaz isimli vatandaş, "Otobüsün durduğunu gördüm hırsızlık sandım. O yüzden biraz bekledim polisi çağırmaya gittim. Ne oldu dedim taciz dediler. Bilseydim en başta girerdim içeriye linç ederdim. Böyle insanlar yaşamasın herkesin çoluğu çocuğu var" dedi.
(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
taciz OTOBÜS istanbul kadın

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Kız iftira atmış olamaz mı. Kamera görüntülerini bekleseydiniz. Sonra ne yaparsanız yapın. Çünkü fitne fesat çıkartan çok kız var. Eğer taciz yapılmışsa o zaman gereken neyse o tacizciye yaparsınız ama ya taciz yapılmamışsa ve iftira varsa o gence yapılanlar ona hayatı boyunca zarar vermez mi.
Bir kereden bişey olmuyordu degilmi bakanım
Dayak çözüm değil bir ağaçta sallandıracaksın konu kapanır
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