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İstanbul'da pes dedirten olay! Cadde ortasında kestiler

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.08.2019 18:37 | Son Güncelleme

İstanbul'da Küçükçekmece’den Esenyurt’a sıcak havada kapalı kasa kamyonet ile getirilmeye çalışılan 5 kurbanlık danadan 1’si ölmek üzereyken sahipleri tarafından cadde ortasında kesildi. Geri kalan 2 hayvan hayvan pazarına götürülürken, 2’sinin ise yerde can çekişmesi kamera tarafından görüntülendi.

İstanbul'da pes dedirten olay! Cadde ortasında kestiler

Olay, Güzelyurt Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sahipleri 5 adet büyükbaş kurbanlık İkitelli’den saatlerce kapalı kasa kamyonet içerisinde taşındı. Hayvanlar kapalı kasa içerisinde havasız kaldı. Sahibi tarafından durum fark edilerek kamyonetin kasası açıldı. Birisi ölmek üzere olan hayvan telef olmasın diye olay yerinde kesildi. Diğer 2 hayvan ise başka bir araç ile hayvan pazarına götürüldüğü öğrenildi.

Yaşanan anları anlatan bir vatandaş, "Hayvanları kapalı kasa arabaların içerisine koymuş. Hayvanlar havasızlıktan boğulmuş. Bir tanesi can çekişiyordu. Bir tanesini kestiler diğer ikisini götürdüler" dedi.

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"HAYVANLARIN BİR TANESİNİ KESTİLER"

Olay anını anlatan bir diğer vatandaş ise araca 5 hayvanı koyup taşındığını ifade ederek, "Hayvanlar havasız kaldı. Son hali ortada hayvanların bir tanesini kestiler. Diğer ikisi can çekişiyor şu anda" diye konuştu.

Öte yandan ilçe belediye ekipleri can çekişen 2 hayvanı ise sulayarak kendisine getirmeye çalıştı. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
siz şimdi dini tam anlamıyla yerine getirdiniz öyle mi
Allah bizi Muhammedin sünnetinden mahrum bırakmaz İNŞALLAH
asil o hayvanlari baglayacaksin o kamyonetin icine o sekilde hayvanmi tasinir insanliktan nasibini almamis hayvanlar cehalet baska birsey degil cehalet...
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