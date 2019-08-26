İstanbul'da 'pitbull' dehşeti! Paramparça etti

Yasak olmasına rağmen ısrarla beslenilen bir köpek cinsi olan pitbull, önceki gün Küçükçekmece’da bulunan bir sitede adeta dehşet saçtı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda site içerisine gelen 4 kişi yanlarında dolaşmaya çıkarttıkları pitbull cinsi köpeğin kontrolünü kaybedince, pitbull kaldırım kenarında bulunan yavru kediye saldırmaya başladı. Dişleri arasına aldığı yavru kediyi savurarak ısıran pitbullu sahibi tekme atarak sakinleştirmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Bir süre sonra köpeğin kediyi parçalamasını seyretmeye başladılar.

SİTE SAKİNLERİ BÜYÜK KORKU YAŞADI



Durumdan saatler sonra haberdar olan site sakinleri benzeri bir saldırının kendi yakınlarının da başına gelebileceği sebebiyle büyük korku yaşadı. Özellikle bu tipte köpeklerin ağızlarında ağızlık olmadan dolaştırılmasına tepki gösterilirken, site yönetimi pitbull cinsi köpeğin site içerisinden çıkartılmasına yönelik çalışma başlattı.

Olayın görgü tanığı olan bir vatandaş, “Dün buraya 4 genç köpekle birlikte içeriye giriyor, kaldırımda duran yavru kediyi bulunca saldırmaya başlıyor. Evire çevire kediyi parçalıyor. Köpek saldırınca içlerinde birisi köpeğe tekme atarak köpeği dövüyor. Yavru kediyi elinden alamadıkları zaman da köpeği bırakıyorlar. Daha sonra gelip köpeği alıp götürüyorlar, kedi o sıra zaten ölüyor” dedi.