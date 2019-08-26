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İstanbul'da 'pitbull' dehşeti! Paramparça etti

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 26.08.2019 09:17 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de bir site içerisinde gezmeye çıkartılan pitbull cinsi köpek, kaldırım üzerinde bulunan bir yavru kediye saldırarak saniyeler içerisinde parçaladı. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, site içerisinde yaşayan vatandaşlar köpeğin burada tutulmasından dolayı tedirginlik yaşadı.

İstanbul'da 'pitbull' dehşeti! Paramparça etti

Yasak olmasına rağmen ısrarla beslenilen bir köpek cinsi olan pitbull, önceki gün Küçükçekmece’da bulunan bir sitede adeta dehşet saçtı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda site içerisine gelen 4 kişi yanlarında dolaşmaya çıkarttıkları pitbull cinsi köpeğin kontrolünü kaybedince, pitbull kaldırım kenarında bulunan yavru kediye saldırmaya başladı. Dişleri arasına aldığı yavru kediyi savurarak ısıran pitbullu sahibi tekme atarak sakinleştirmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Bir süre sonra köpeğin kediyi parçalamasını seyretmeye başladılar.

SİTE SAKİNLERİ BÜYÜK KORKU YAŞADI

Durumdan saatler sonra haberdar olan site sakinleri benzeri bir saldırının kendi yakınlarının da başına gelebileceği sebebiyle büyük korku yaşadı. Özellikle bu tipte köpeklerin ağızlarında ağızlık olmadan dolaştırılmasına tepki gösterilirken, site yönetimi pitbull cinsi köpeğin site içerisinden çıkartılmasına yönelik çalışma başlattı.

Olayın görgü tanığı olan bir vatandaş, “Dün buraya 4 genç köpekle birlikte içeriye giriyor, kaldırımda duran yavru kediyi bulunca saldırmaya başlıyor. Evire çevire kediyi parçalıyor. Köpek saldırınca içlerinde birisi köpeğe tekme atarak köpeği dövüyor. Yavru kediyi elinden alamadıkları zaman da köpeği bırakıyorlar. Daha sonra gelip köpeği alıp götürüyorlar, kedi o sıra zaten ölüyor” dedi.

'BU KÖPEĞİN ÇOCUKLARIN ELİNDEN ALINMASINI İSTİYORUM'

Site içerisinde saldırıya uğrayanlardan birinin çocuklarda olabileceğini belirten bir vatandaş, “Burada kaldırımda duran bizim çocuklarımızdan birisi de olabilirdi. Gençler tekme atarak köpeğe de zarar veriyorlar. Sadece kediler, çocuklar değil köpekler de zarar görüyorlar. Bu köpeğin çocukların elinden alınmasını istiyorum. Site yönetimi de olaya müdahale etmeye çalışıyor, bu konuda onlar da uğraşıyorlar. İnşallah en kısa sürede köpeği de alırlar diye düşünüyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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pitbull istanbul

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