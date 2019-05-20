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İstanbul'da polis şüphelinin aracına camdan atladı

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GÜNDEM  | 20.05.2019 19:44 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de polis, otomobillerine binerek kaçmaya çalışan şüpheli 2 kardeşi yakalamak için aracın ön kapı camından içeri atladı. Diğer polislerin çabalarına rağmen içinde bir polis olduğu halde araçlarını sürerek bir süre kaçmayı başaran 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

İstanbul'da polis şüphelinin aracına camdan atladı

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil önleyici ekipleri, muameleci olarak iş takibi yaptıkları araç muayene istasyonunda, silahlı ve bıçaklı kavga olaylarının failleri oldukları tespit edilen 2 kardeşi takibe aldı. M.A.'nın cezaevi firarisi olduğu ve kardeşi E.N. ile birlikte, farklı suçlardan çok sayıda poliste kayıtları bulunduğu belirlendi.

İÇİNDE BİR POLİS OLDUĞU HALDE ARAÇLARIYLA KAÇMAYA BAŞLADILAR

Polis, muayene operasyonu girişinde otomobilleriyle bekleyen M.A.yı yakalamak için harekete geçti. Polisleri fark eden M.A., otomobili sürerek kaçmaya başladı. Bu sırada polislerden bir otomobilin ön kapı camından içeri atladı. Bu sırada şüpheli kardeşi E.N. de otomobile bindi. Diğer polislerin tüm durdurma çabalarına karşın şüpheliler, içinde bir polis olduğu halde araçlarıyla kaçmaya başladı.

Diğer polisler ile yaşadıkları kovalamaca sonucu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)


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polis istanbul kovalamaca

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