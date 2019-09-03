İstanbul'da robot garson dönemi! Büyük ilgi gördüler

Ataköy’de yeni açılan bir restoranda robot garsonlar iş başı yaptı. Dünyada daha önce benzeri kullanılan robotlara Türkçe yazılım yüklenerek, İstanbul'da açılan restoranda kullanılmaya başlandı. "Robi" ismi verilen 3 robot, siparişten servise kadar müşterilere her türlü hizmeti sunuyor. Boyları 1.55 metre olan robotlar 40 çeşitten oluşan menüyü servis ediyor. Servis sırasında müzik de çalan robotlar, müşterilerden yoğun ilgi görüyor. Masalara kurulan dijital menü sistemiyle sipariş veren müşteriler, ardından robotları getirdiği yemeklerin tadına bakıyor.

Akıllı tabletle hareket eden robot servis edeceği masaya kadar ilerliyor. Yemek garsonlar eşliğinde masaya konuluyor. Kimi müşteri de robotun elinden kendi yemeğini alabiliyor. Yemek masaya geldikten sonra hareket etmesi için 'Robi' robot ‘Dönebilmem için elime dokunur musun?’ diyor. Müşteri robotun eline dokunduktan sonra yeniden hareket edip masadan uzaklaşıyor.

“TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR ÖRNEĞİ YOK"



Türkiye’de örneği olmadığını iddia eden Restoran işletmecisi Mücahit Kuşman, “Bu masalar dokunmatik ve robotlar uzaktan kumandayla hareket ettiriliyor. Aynı zamanda önüne birisi geçtiği zaman konuşabiliyorlar. Avrupa’da bunun örneği olabilir ama Türkiye’de böyle bir örnek yok. İlk defa biz yapmak istedik. 3 tane robotlarımız var, boyları 1.55 ve 17 tane dokunmatik masalarımız var. Müşteriyi masaya oturduktan sonra dokunmatik menüden yiyecekleri yemeği seçiyorlar. Şeflerimiz de yemekleri hazırladıktan sonra robotun üzerine koyuyor. Ve robot işaretli olduğu masaya gidip yemeği servis ediyor. Kimi zamanda robotlar yemekleri götürdüğünde müşteri robotun üzerinden yemeği kendisi alabiliyor. Yoğunluk yoksa elemanlarımızı robotlarla beraber yolluyoruz. Onlar yemekleri masalara indiriyor” dedi.