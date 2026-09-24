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Meta, Vision Pro rakibi VR Glasses'ı duyurdu! Sanal gerçeklik artık normal gözlük boyutuna indi

WhatsApp, Facebook gibi sosyal medya platformların çatı şirketi Meta, yeni sanal gerçeklik cihazı Meta VR Glasses'ı duyurdu. Meta Connect 2026 kapsamında tanıtılan yeni Meta VR Glasses, sanal gerçekliği standart bir gözlük boyutuna indiriyor. "Tarihin ilk IMAX-enhanced sertifikalı VR cihazı" olan Meta VR Glasses, Apple'ın Vision Pro karma gerçeklik başlığına da doğrudan rakip gösteriliyor.

Meta, Vision Pro rakibi VR Glasses'ı duyurdu! Sanal gerçeklik artık normal gözlük boyutuna indi
Enes Çırtlık

Meta, daha çok bünyesinde barındırdığı WhatsApp, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarıyla tanınsa da sanal gerçeklik konusunda da yeni teknolojiler geliştiren ve sanal gerçeklik cihazları üreten bir şirket. Bu kapsamda VR başlıklar piyasaya süren Mark Zuckerberg kaptanlığındaki şirket, şimdi ise Apple'ın Vision Pro karma gerçeklik başlığına da doğrudan rakip gösterilen, yeni sanal gerçeklik cihazı Meta VR Glasses'ı resmen görücüye çıkardı.

İŞTE META VR GLASSES'IN ÖZELLİKLERİ

Webtekno'da yer alan habere göre, önümüzdeki ilkbaharda 1.299,99 dolar başlangıç fiyatıyla pazara sunulacağı açıklanan model, şirketin bir önceki popüler başlığı olan Meta Quest 3’e kıyasla 5 kat daha hafif bir yapıda. Magnezyum alaşımlı çerçevelere sahip olan gözlük, doğrudan yüze oturan bir günlük gözlük tasarımını benimsiyor.

Meta, Vision Pro rakibi VR Glasses ı duyurdu! Sanal gerçeklik artık normal gözlük boyutuna indi 1

Cihazın hafif kalmasını sağlayan en büyük mühendislik dokunuşu, işlemci ve bataryanın gözlükten ayrılmış olması. Meta VR Glasses, Qualcomm’un Qualcomm Snapdragon Reality Elite işlemcisinden güç alıyor. Bu donanım ile batarya birimi, kullanıcının cebine sığabilen harici bir modülde yer alıyor. Böylece hareket hâlindeyken gözlük taşınabiliyor.

"TARİHİN İLK IMAX-ENHANCED SERTİFİKALI VR CİHAZI"

Gözlüğün camlarına entegre edilen Micro-OLED paneller, derece başına 37 piksel sunuyor. Dolby Vision ve Dolby Atmos ses desteğine sahip olan model, doğrudan film indirme ve izleme imkânı sağlıyor. Cihazın en dikkat çekici özelliği ise "tarihin ilk IMAX-enhanced sertifikalı VR cihazı" ünvanına sahip olması.

Meta, Vision Pro rakibi VR Glasses ı duyurdu! Sanal gerçeklik artık normal gözlük boyutuna indi 2

Cihaz 3D içerik formatlarını da destekliyor. Meta, Disney ile iş birliği yaptığını ve Kasım ayında Disney+ kullanıcılarının belirli Marvel filmleri de dahil olmak üzere seçili yapımları 3D olarak izleyebileceğini açıkladı.

Gözlüğün tüm kontrol mekanizması ise yapay zekâ ve el hareketlerine emanet edilmiş. Cihazda yerleşik olarak bulunan Meta AI asistanı sayesinde kullanıcılar sesli komutlarla film başlatabiliyor veya farklı görevleri otomatikleştirebiliyor. Sesli komutların yanı sıra gözlük, el hareketleri üzerinden de komut alabiliyor.

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Sanal Gerçeklik Meta sanal gerçeklik gözlüğü
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