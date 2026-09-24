Dünyaca ünlü oyunun Discord sunucusunda ‘Atatürk’ skandalı! Türk oyuncular ayağa kalktı

İddiaya göre oyuncu, ban kararına itiraz etti. Moderatör chakerathe ise Atatürk fotoğrafının sunucunun kurallarına aykırı olduğunu belirterek dikkat çeken bir şart sundu.

Oyuncuya, profil fotoğrafındaki Atatürk görselini kaldırması halinde yasağın kaldırılabileceği söylendi. Hearts of Iron IV içerisindeki varsayılan Atatürk görselinin ise kullanılabileceği belirtildi.

ATATÜRK AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Tartışmayı büyüten açıklamada moderatör, Atatürk'ün 1915 olayları ve İttihat ve Terakki ile bağlantısının “tartışmalı” olduğunu savundu. Moderasyon ekibi daha sonra Atatürk'ü Karl Marx gibi “modern siyasetle ilgili, tartışmalı ve kutuplaştırıcı” tarihi figürlerle aynı kapsamda değerlendirdi.

Türk oyuncular ise bu açıklamalara tepki gösterdi. Sosyal medyada kararın tarihsel açıdan hatalı olduğu yönünde çok sayıda paylaşım yapıldı.

TEPKİLER BÜYÜDÜ

İtiraz ve eleştiri mesajlarının bazı kanallardan kaldırıldığı, tepki gösteren bazı Türk kullanıcıların ise kalıcı olarak sunucudan uzaklaştırıldığı öne sürüldü. Sunucunun yeni üye alımını da geçici olarak durdurduğu belirtildi.

Tartışma Steam forumlarına da taşındı. Türk oyuncuların bir bölümü oyunun Steam sayfasında olumsuz incelemeler paylaşmaya başladı.

22 Eylül'de sosyal medyada yayılan 20 maddelik bir paylaşım da kısa sürede yüz binlerce görüntülenmeye ulaştı. Paylaşımda Paradox Interactive'e kararın hangi kurala dayandığı ve itiraz mesajlarının neden silindiği gibi sorular yöneltildi.