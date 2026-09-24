Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünyaca ünlü oyunun Discord sunucusunda ‘Atatürk’ skandalı! Türk oyuncular ayağa kalktı

Hearts of Iron IV oyununun resmi Discord sunucusunda Atatürk fotoğrafı kullanan Türk bir oyuncunun banlanması tepki çekti. Moderatörler Atatürk'ü “tartışmalı ve kutuplaştırıcı” bir tarihi figür olarak değerlendirdi. Karara itiraz eden Türk oyuncuların mesajlarının silindiği ve bazı kullanıcıların da sunucudan uzaklaştırıldığı öne sürüldü. Olay kısa sürede büyük tepki topladı.

Dünyaca ünlü oyunun Discord sunucusunda ‘Atatürk’ skandalı! Türk oyuncular ayağa kalktı
Çiğdem Berfin Sevinç

İddiaya göre oyuncu, ban kararına itiraz etti. Moderatör chakerathe ise Atatürk fotoğrafının sunucunun kurallarına aykırı olduğunu belirterek dikkat çeken bir şart sundu.

Oyuncuya, profil fotoğrafındaki Atatürk görselini kaldırması halinde yasağın kaldırılabileceği söylendi. Hearts of Iron IV içerisindeki varsayılan Atatürk görselinin ise kullanılabileceği belirtildi.

Dünyaca ünlü oyunun Discord sunucusunda ‘Atatürk’ skandalı! Türk oyuncular ayağa kalktı 1

ATATÜRK AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Tartışmayı büyüten açıklamada moderatör, Atatürk'ün 1915 olayları ve İttihat ve Terakki ile bağlantısının “tartışmalı” olduğunu savundu. Moderasyon ekibi daha sonra Atatürk'ü Karl Marx gibi “modern siyasetle ilgili, tartışmalı ve kutuplaştırıcı” tarihi figürlerle aynı kapsamda değerlendirdi.

Türk oyuncular ise bu açıklamalara tepki gösterdi. Sosyal medyada kararın tarihsel açıdan hatalı olduğu yönünde çok sayıda paylaşım yapıldı.

Dünyaca ünlü oyunun Discord sunucusunda ‘Atatürk’ skandalı! Türk oyuncular ayağa kalktı 2

TEPKİLER BÜYÜDÜ

İtiraz ve eleştiri mesajlarının bazı kanallardan kaldırıldığı, tepki gösteren bazı Türk kullanıcıların ise kalıcı olarak sunucudan uzaklaştırıldığı öne sürüldü. Sunucunun yeni üye alımını da geçici olarak durdurduğu belirtildi.

Tartışma Steam forumlarına da taşındı. Türk oyuncuların bir bölümü oyunun Steam sayfasında olumsuz incelemeler paylaşmaya başladı.

Dünyaca ünlü oyunun Discord sunucusunda ‘Atatürk’ skandalı! Türk oyuncular ayağa kalktı 3

22 Eylül'de sosyal medyada yayılan 20 maddelik bir paylaşım da kısa sürede yüz binlerce görüntülenmeye ulaştı. Paylaşımda Paradox Interactive'e kararın hangi kurala dayandığı ve itiraz mesajlarının neden silindiği gibi sorular yöneltildi.

Dünyaca ünlü oyunun Discord sunucusunda ‘Atatürk’ skandalı! Türk oyuncular ayağa kalktı 4

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
86 bin yıl öncesinin gizemi: Yıllar önce kendi kendine kapanmıştı86 bin yıl öncesinin gizemi: Yıllar önce kendi kendine kapanmıştı
Meta’nın akıllı gözlükleri Türkiye’ye geliyor!Meta’nın akıllı gözlükleri Türkiye’ye geliyor!

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Discord Oyun atatürk skandal türk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.