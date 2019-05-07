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İstanbul'da seferlere yeni düzenleme! Açıklama geldi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 07.05.2019 14:56 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ramazan dolayısıyla metro seferlerinde düzenlemeye gitti.

İstanbul'da seferlere yeni düzenleme! Açıklama geldi

Metro İstanbul'un sitesinde yer alan açıklamada, yapılan değişiklikle raylı sistem hatlarında sefer saatlerinin pazar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 01.00'e, cuma ve cumartesi ise 02.00'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ramazan ayı boyunca M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve F1 Taksim-Kabataş hatlarımızda sefer saatleri uzatılmıştır. Yapılan düzenleme ile seferlerimiz 5 gece 01.00'e cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatılmıştır." denildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafında işletilen Halkalı-Gebze Banliyö Hattı ve Marmaray sefer saatlerinin de aynı şekilde uzatıldığı kaydedilen açıklamada, T3 Kadıköy-Moda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyerloti hatlarında sefer uzatması yapılmadığı, bunların normal tarifelerle hizmet vereceği vurgulandı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Ramazan metro seferleri

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