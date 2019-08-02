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İstanbul'da sıcak hava ve nem bunalttı

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YAŞAM  | 02.08.2019 19:08 | Son Güncelleme

İstanbul’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bunaltan sıcaklarla birlikte sahil kenarları ve şezlonglar boş kaldı, Atatürk Havalimanı pistinde uçaklar yerden yükselen buhar nedeniyle neredeyse görünmez oldu.

İstanbul'da 40 dereceye kadar varan sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiliyor. Hissedilen sıcaklığın gölgede 40 dereceyi geçtiği Silivri’de nem oranı da yüzde 86 ‘yı gösterdi.

Silivri sahilindeki çay bahçeleri ve halk plajında son zamanların en sakin günlerini yaşıyor.

Az sayıda kişinin sahilde denize girdiği görülürken vatandaşlar aşırı sıcaklar nedeniyle sahillere inmedikleri görüldü. Plajda bulunan birçok işletmeye ait şezlonglar boş kalırken aynı görüntüler çay bahçelerine de yansıdı.

UÇAKLAR BİLE GÖRÜNMEZ OLDU

Geçtiğimiz aylarda sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nda bulunan pistlerde sıcak hava buharı etkili oluyor. Sadece kargo uçuşlarının yapıldığı havalimanında yerden yükselen buhar nedeniyle pist ve park halinde beklemede bulunan uçaklar neredeyse görünmez oldu.

SİCAKHAVA

istanbul

(İHA)

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istanbul sıcaklık

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