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İstanbul'da siparişle otomobil hırsızlığı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 25.07.2019 15:00 | Son Güncelleme

İstanbul'da sipariş aldığı otomobilleri çekicisiyle çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin çekiciyle otomobil çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da siparişle otomobil hırsızlığı

İstanbul'da şüpheli Ahmet K., Maltepe, Ataşehir ve Silivri'de Temmuz ayında, temin ettiği araç çekicisiyle, bazı şüphelilerin kendilerinden istediği tipteki otomobilleri çekicisiyle çaldı. Gece saatlerinde çekiciye yüklediği araçları çalan Ahmet K'nın, bunları İzmir'e götürerek sattığı ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri Ahmet K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını izleyen ekipler Ahmet K.'yı 20 Temmuz'da Aydın Nazilli'de gözaltına aldı. Sorgusu yapılan Ahmet K.'nın 4 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen Ahmet K. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ahmet K'nın işbirliği içinde olduğu diğer şüphelilerin aranması ise sürüyor.

Ahmet K.'nın Ataşehir'de 26 Haziran'da park halindeki bir otomobili, çekiciye yükleyerek çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

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(DHA)

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istanbul otomobil hırsızlığı otomobil siparişi

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