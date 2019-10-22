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İstanbul'da su sıkıntısı mı yaşanacak? İBB'den açıklama

mustafa.saygin mustafa.saygin
GÜNDEM  | 22.10.2019 15:44 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaz mevsiminden çıkılması ve ekim ayının kurak geçmesi nedeniyle barajlarda eksilme olduğunu ancak kentte herhangi bir su sıkıntısı beklenmediğini açıkladı. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı geçen günlerde yüzde 50'nin altında düşmüş, Papuçdere Barajında ise doluluk oranı yüzde 3 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'da su sıkıntısı mı yaşanacak? İBB'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB), İstanbul'daki barajların doluluk oranlarına ilişkin haberler üzerine yapılan açıklamada, 22 Ekim itibarıyla kentte barajların doluluk oranının yüzde 44,12, mevcut su hacminin ise 383 milyon 272 bin metreküp olduğu belirtildi.

"İSTANBUL'DA HERHANGİ BİR SU SIKINTISI BEKLENMEMEKTEDİR"

Bu oranın geçmiş yıllar ortalamasına bakıldığında normal değerlerde olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da, halihazırda günlük 2 milyon 900 bin metreküp su tüketilmektedir. İstanbul'un su ihtiyacı barajların yanı sıra, günlük 1 milyon metreküpe varan kapasite ile Melen ve Yeşilçay gibi regülatörlerden de sağlanmaktadır. Yaz mevsiminden yeni çıkılması ve 2019 yılı ekim ayının kurak geçmesi nedeniyle barajlarımızda bir miktar eksilme olmuştur. Ancak kasım ayı ile yağışlı mevsime girileceği göz önünde bulundurulduğunda İstanbul'da herhangi bir su sıkıntısı beklenmemektedir."

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 48,86 olarak ölçüldüİstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 48,86 olarak ölçüldü

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
barajlardaki su seviyesi kuraklık ibb

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