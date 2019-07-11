Mynet Trend

İstanbul'da taksici dehşeti! Turist kadını darp etti

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 11.07.2019 12:15 | Son Güncelleme

İstanbul'da Aksaray’dan aracına binen kadın turisti Beyoğlu’na getiren bir taksi şoförü, istediği ücreti alamayınca çılgına döndü. Turist kadına küfür ederek, çantasını almak isteyen taksici, kendisine direnen kadını darp etti.

İstanbul'da taksici dehşeti! Turist kadını darp etti

Olay, saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Tophane Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 34 TFH 92 plakalı ticari taksi sürücüsü Aksaray’dan aldığı Arap kadın turisti Beyoğlu Tophane Mahalllesi’nde Karabaş Mektebi Sokak’ta bir adrese götürdü. Kadın turistin uzattığı ücreti az bulan taksici ile turist arasında tartışma başladı.

ÇANTASINI ALMAK İSTEDİ

Tartışma esnasında ticari taksi sürücüsü turiste küfür ederek, kadının kol çantasını almak istedi. Kendisine direnen turist kadına şiddet uygulayan taksici, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirildi.

YAKALANMASI İÇİN POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kavganın sona ermesi üzerine ticari taksi sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaşırken polis ekipleri ticari taksi sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

PARTNEROnları hiç böyle görmediniz!Onları hiç böyle görmediniz!
Bursa'da 'insanlık ölmüş' dedirten görüntü! Bursa'da 'insanlık ölmüş' dedirten görüntü!
İstanbul'da feci görüntü! Fırlayan lastik küçük çocuğa çarptıİstanbul'da feci görüntü! Fırlayan lastik küçük çocuğa çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray beyoğlu taksici turist kadın

En Çok Okunan Trend Haberler

Birçok il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm! İstanbullular dikkat

Birçok il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm! İstanbullular dikkat

Quaresma'nın yeni takımı belli oldu

Quaresma'nın yeni takımı belli oldu

İmamoğlu'nu ziyaret etti! 'Ayağına taş değmesin'

İmamoğlu'nu ziyaret etti! 'Ayağına taş değmesin'

İddialar doğru çıktı! Ferdi Tayfur'un kızı...

İddialar doğru çıktı! Ferdi Tayfur'un kızı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
taksicilere ne oluyor fazlami esrar tuketiyorsunuz
bu taksici magandanın işine son vetrilmeli 1675tl ceza kesilmeli ve ayrıca kadını darp ettigi içinde 6 ay hapis yatmalı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da sağanak altında engelli adamın zor anları

Bursa'da 'insanlık ölmüş' dedirten görüntü!

İstanbul'da feci görüntü! Kamyondan fırlayan lastik küçük çocuğa çarptı

İstanbul'da feci görüntü! Fırlayan lastik küçük çocuğa çarptı

Osmaniye'de Agave bitkisi 10 metrelik çiçek açtı

Osmaniye'de gerçekleşti! 'Olağanüstü bir olay'

Yok böyle dolandırıcılık! 'Başkalarının canını yakmasınlar' diyerek uyardı

Yok böyle dolandırıcılık! 'Başkalarının canını yakmasınlar'

Denizli'de arılar kentin işlek yerlerinden birindeki ağaca oğul verdi

Görenler cep telefonlarına sarıldı! Şaşkınlıkla izlediler

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı (İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek?)

Birçok il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm! İstanbullular dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.