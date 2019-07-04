İstanbul'da temiz ve kirli plajlar hangileri?

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesiyle Türkiye'nin halka açık tüm plajlarında analizlere gerçekleştirmeye devam ediyor. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen takvime göre yüzme sezonu boyunca yüzme alanlarından 15 günde bir su numuneleri alınarak Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analizleri gerçekleştiriliyor.

Analiz sonuçları, yüzenlerin maruz kaldıkları risk seviyesinin değerlendirilmesi, kirliliğin tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için derecelendiriliyor.

Mükemmel, iyi, kötü ve girilmesi yasak olarak değerlendirilen plajlardaki verilere vatandaşlar yuzme.saglik.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.

81 PLAJ İNCELENDİ

İstanbul için yapılan değerlendirilmelerde ise 81 plaj incelenerek sonuçları gösteriliyor.

Belirtilen sonuçlara göre İstanbul’da bulunan 11 plajda denize girmek “Kötü” olarak derecelendirilirken, 10 plajda denize girmek “Mükemmel”, 60 plajda ise denize girmek “İyi” olarak gösterildi.

İSTANBUL'DA 'MÜKEMMEL' OLARAK BELİRTİLEN 10 PLAJ

Verilere göre,