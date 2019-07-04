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İstanbul'da temiz ve kirli plajlar hangileri?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 04.07.2019 08:32 | Son Güncelleme

Farklı sebeplerden dolayı İstanbul'dan ayrılamayan ancak deniz hasretini de gidermek isteyenler için 10 plaj önerisi mevcut. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce yapılan incelemeler doğrultusunda hazırlanan listede İstanbulluların gidebileceği plajlar belirlendi. İşte İstanbul'da 11 plajın kötü, 10 plajın mükemmel, 60 plajın ise iyi not aldığı o listede yer alan denizler...

İstanbul'da temiz ve kirli plajlar hangileri?

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesiyle Türkiye'nin halka açık tüm plajlarında analizlere gerçekleştirmeye devam ediyor. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen takvime göre yüzme sezonu boyunca yüzme alanlarından 15 günde bir su numuneleri alınarak Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analizleri gerçekleştiriliyor.

Analiz sonuçları, yüzenlerin maruz kaldıkları risk seviyesinin değerlendirilmesi, kirliliğin tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için derecelendiriliyor.

Mükemmel, iyi, kötü ve girilmesi yasak olarak değerlendirilen plajlardaki verilere vatandaşlar yuzme.saglik.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.

81 PLAJ İNCELENDİ

İstanbul için yapılan değerlendirilmelerde ise 81 plaj incelenerek sonuçları gösteriliyor.

Belirtilen sonuçlara göre İstanbul’da bulunan 11 plajda denize girmek “Kötü” olarak derecelendirilirken, 10 plajda denize girmek “Mükemmel”, 60 plajda ise denize girmek “İyi” olarak gösterildi.

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İSTANBUL'DA 'MÜKEMMEL' OLARAK BELİRTİLEN 10 PLAJ

Verilere göre,

Silivri’de Uyumkent Sitesi Önü, Semizkum Basınkent 4 Site önü, Semizkum çadır ve kamp yeri, Parkköy Sitesi önü, Baskent Sitesi önü olarak belirtildi.

Büyükçekmece’de Mimar Sinan sahili,

Tuzla’da ise Belediye Halk Plajı olarak belirtildi.

Şile’de Uzunkum Plajı, Uzunkum Plajı (dere yanı) ve Halk Plajı 'Mükemmel' olarak derecelendirildi.

İSTANBUL'DA 'KÖTÜ' OLARAK BELİRTİLEN 11 PLAJ

Sitede Beylikdüzü’nde West İstanbul Marina plajı,

Bakırköy’de Yeşilköy plajı,

Beykoz’da Riva Elmasburnu plajı, "kötü" olarak nitelendirildi.

İstanbulluların sıkça tercih ettiği adalarda da deniz suyu analiz sonuçları kötü çıktı.

Buna göre Kınalıada’da Su Sporları Kulübü Önü, Vapur İskelesi, Büyükada Yörükali Plajı, Halk Koyu plajı, Aya Nikola Halk plajı, Su Sporları Kulübü önü, Nakıbey plajı ve Sedef Adası Halk plajı "kötü" olarak işaretlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Tatil plaj deniz istanbul

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