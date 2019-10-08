Mynet Trend

İstanbul’da tramvaya asılan küçük çocuk şoke etti

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 08.10.2019 09:59 | Son Güncelleme

İstanbul’da Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü, Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvaya asılan küçük bir çocuğu görünce şoke oldu. Hareket halindeki tramvaya tutunan çocuğun gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuk kask kamerasına yansıdı.

İstanbul’da tramvaya asılan küçük çocuk şoke etti

İstanbul’da görenleri şoke eden görüntüler geçtiğimiz Pazar günü saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Kabataş’ta kaydedildi.

Beyoğlu Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvaya küçük bir çocuğun asıldığını gördü.

İstanbul'da vapurda iğrenç olay! Sosyal medyada tepkiler çığ gibiİstanbul'da vapurda iğrenç olay! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi

KÜÇÜK ÇOCUK YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Manzara karşısında şoke olan sürücü, hemen çocuğu uyararak inmesini istedi. Ancak hareket halinde olan tramvaya tutunmaya devam eden çocuk, metrelerce bu şekilde seyretti. Çocuğun tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirirken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Derin dekolteli elbisesiyle dikkat çektiDerin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Deprem uzmanından ezber bozan 'İstanbul' açıklamasıDeprem uzmanından ezber bozan 'İstanbul' açıklaması
Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadıMakyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tramvay istanbul

En Çok Okunan Trend Haberler

Skandal olay! Türk rakibini öldürmeye çalıştı

Skandal olay! Türk rakibini öldürmeye çalıştı

Annesi tecavüze uğramasına göz yummuştu! İğrenç detaylar

Annesi tecavüze uğramasına göz yummuştu! İğrenç detaylar

Flaş Chloe açıklaması: Fiyatını artırmıştır!

Flaş Chloe açıklaması: Fiyatını artırmıştır!

MAKÜ'deki 'cinsel taciz' dosyası YÖK'ün gündeminde

MAKÜ'deki 'cinsel taciz' dosyası YÖK'ün gündeminde

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu fotoğraf Türkiye'den! Görenler şaşkına döndü

Bu fotoğraf Türkiye'den! Görenler şaşkına döndü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da vapurda iğrenç olay! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi

İstanbul'da vapurda iğrenç olay! Tepkiler çığ gibi

Deprem uzmanından ezber bozan 'İstanbul' açıklaması

Deprem uzmanından ezber bozan 'İstanbul' açıklaması

Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı

Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti

Meteoroloji'den İstanbul için 'son dakika' hava durumu uyarısı! Saat verildi

Meteoroloji'den İstanbul için 'son dakika' hava durumu uyarısı!

Diyarbakırlı Serkan 'Survivor' hayali için parkur kurdu! Sesini Acun Ilıcalı'ya duyurmak istiyor

Gören şaşıp kalıyor! Sesini Acun'a duyurmaya çalışıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.