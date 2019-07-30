İstanbul'da vatandaşlar sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı

Kentin bazı bölgelerinde etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durak, iş yeri ve üstü kapalı yerlere sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU
Yer yer gök gürültülü şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı yollarda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaynak: AA
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