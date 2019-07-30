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İstanbul'da vatandaşlar sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 30.07.2019 15:24 | Son Güncelleme

İstanbul'da aniden bastıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da vatandaşlar sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı

Kentin bazı bölgelerinde etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durak, iş yeri ve üstü kapalı yerlere sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU

Yer yer gök gürültülü şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı yollarda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
sağanak yağış istanbul

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