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İstanbul'da yangın! Yüzlercesi telef oldu

okan.akin okan.akin
HABER  | 17.06.2019 17:31 | Son Güncelleme

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 2 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında binada bulunan yaklaşık 200 güvercin yanarak öldü. Çatının alev alev yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yangın! Yüzlercesi telef oldu

Yangın, Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çatı katında başlayan yangın büyüyerek diğer bölümlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında bulunan yaklaşık 200 güvercin yanarak öldü.

itfaiye

"200 GÜVERCİN ÖLDÜ"

Mahalle Muhtarı Can Sarıoğlu, "Yangın çatıda olmuş. Evlerimizde bir hasarımız yok. Çok şükür. Can kaybımızda yok. Şu anda sadece çatı yandı. İçeri de bulunan eşyalar zarar gördü. Bunun dışında başka bir sıkıntı yok. 200 tane güvercin kuşun öldüğü söyleniyor, besleniyordu. Şu anda son durum itfaiye görevlerinin söndürme ve soğutma işlemlerinin bitmesinden sonra belli olacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Gaziosmanpaşa yangın

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