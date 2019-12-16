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İstanbul'da yine aynı olay... Saniyeler içinde söküp çalıyorlar

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İstanbul'da son günlerde araç farı hırsızlığı sayısı oldukça arttı. Motosikletle gelen hırsızlar farları saniyeler içinde söküp çalıyor. Basitçe sökülen farlar yüksek fiyatlara satılıyor.

İstanbul'da son zamanlarda hırsızların yeni hedefi, otomobillerin piyasa değeri yüksek farlar. Saniyeler içinde farları söken motosikletli hırsızlar güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Özellikle belli bir marka ve model otomobile sahip olan vatandaşlar, sabah kalkıp araçlarının başına geldiklerinde arabalarındaki farların yerinde olmadığını görüyor. Hırsızların, piyasa değeri oldukça yüksek olan bu parçaları kolayca ve birkaç saniye içinde yerinden çıkartıp çalması ise şaşkınlık yaratıyor.

SON ZAMANLARDA FAR HIRSIZLIĞI İLE İLGİLİ ÇOK İŞLEM GELDİ

Farların saniyeler içinde, nasıl bu kadar çabuk çıkartılıp çalınabildiğini açıklayan bir otomobil servisinin Hasar Danışmanı Burak Salur, "Piyasada son zamanlarda bize de far hırsızlığı ile ilgili çok işlem geldi. Far hırsızlıkları şu nedenlerden dolayı arttı; farların maliyetinin çok yüksek olması ve aracın ön tarafının aksamının çok fazla plastik olması. Normalde farların sökülmesi için tamponların araç üzerinden sökülerek, bağlantı noktalarından cıvataların sökülerek dışarıya alınması gerekiyor. Araçların üzerinde plastik aksam çok olduğu için tamponları kenarlarından tutup farı çekmek suretiyle kulaklarını kopartıp, tamponları açarak, plastik ayaklarla bağlı olan farları, kastırma ya da çekmek yoluyla bu ayakları kırıp dışarıya alıyorlar" şeklinde konuştu.

HASARI 30 BİN LİRAYI BULAN ARAÇLAR VAR

Farların maliyeti çok yüksek parçalar olduğunu, bu nedenle piyasada da rağbet gördüğü için hırsızlık olaylarının arttığını vurgulayan Salur, “Aracına göre değişiyor fakat 8-10 bin lira civarında tek far maliyeti olan araçlar var. Genellikle bize başvuran hırsızlık olayları da bu markalar üzerinden geliyor. Bu tür durumlarda insanlar aracını yaptırmak istediğinde yaklaşık 20-25 bin lira gibi kendi araçlarında sadece far ve tampon hasarlarından doğan maliyetler ve hasar kayıtları oluşmaya başladı. Aracın tabii ki değerini de düşürüyor. Satmaya kalktıklarında tramer kaydı bulunduğu için bir pazarlık söz konusu oluyor. Dediğim gibi, maliyet olarak yüksek olduğu için karşılaşılan rakamlar aracın markasına göre 20-25-30 bin lirayı buluyor" dedi.

“20-25 SANİYEDE FARLARI SÖKÜP GÖTÜRÜYORLAR"

Yaşadığı mahallede kendisininkiyle birlikte 4 aracın daha farlarının aynı gün çalındığını söyleyen far hırsızlığı mağduru Mertkan Kostan ise, "Bunun da sebebi ikinci el far parçalarının pahalı olması. Ben de mağdurum. 10 bin lira hasarım var, kaskodan karşılanacak. O yüzden buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Kaskoda da bir artış yaşanıyor, aracın da değeri düşüyor. O yüzden araçları otoparklara çekmek zorunda kalıyoruz. Başka yapacak bir şeyimiz yok, otoparklara çekeceğiz. Sokakta 20 saniyede farları çalıyorlar. Motorla geliyorlar, iki kişi, 20-25 saniyede farları söküp götürüyorlar. Kasklı geliyorlar, plakaları da olmuyor, bir şekilde peşine düşülmüyor" ifadelerini kullandı.

GENELLİKLE AYNI MARKA VE MODEL ARAÇLARIN FARLARI ÇALINIYOR

Genellikle aynı marka ve model araçların farlarının daha çok çalındığını dile getiren Kostan, “Aynı marka aynı modellerden farlar çalınıyor. Benim arabam aslında o çok çalınan modelden değildi ama benim bile 9-10 bin lira hasarım var. O çok çalınan modellerin hasarları 25-30 bin liraya kadar varabiliyor. Lüks araçların 40 bin liraya kadar varabiliyor. Daha dün akşam Florya'da iki tane lüks aracın farları çalındı. Etiler, Florya, Kağıthane ve Beylikdüzü bölgelerinde şu anda çok fazla far hırsızlığı oluyor" şeklinde konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul hırsızlık far hırsızlığı

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
bunların ellerini keseceksin ki 25 saniyeye daha birsey calabiliyo mu
far satanlara operasyon yapın faturası, girişi olmayanları toplayın
nedense hep seat leon araçların farı çalınıyor. bmw lerin iç elektronik parçaları çalınıyor.
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