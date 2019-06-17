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İstanbul’da yol kapatıp drift yapan maganda kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 17.06.2019 10:08 | Son Güncelleme

Başakşehir’de lüks otomobilli maganda, işlek bir caddeyi trafiğe kapatarak dakikalarca drift yaptı. Yanından geçen sürücülere aldırış etmeyen maganda kameralara yansıdı.

Başakşehir Bedrettin Dalan Bulvarı ile Hürriyet Bulvarı kesişiminde sahneye çıkan lüks otomobilli bir maganda, akşam saatlerinde trafiğin işlek olduğu caddeyi trafiğe kapatarak drift yaptı.

YOLU KAPATTI

Yolu kesen maganda ardından otomobiliyle dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yapmaya başladı. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, şov uğruna ortalığı dumana boğarak terör estirdi.

Trafik ışıklarında bekleyen araçların yanından geçişini umursamayan maganda bir süre daha bu hareketi yapmaya devam etti. Kendi etrafında dönerek kuralları hiçe sayan sürücü o anları kaydettirip sosyal medyada yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri magandayı yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul drift trafik

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