İstanbul'daki Süper Kupa finalinde ''kadın hakem'' ile tarih yazılacak

1983 yılında Fransa'ın Val-d'Oise bölgesinde dünyaya gelen Stephanie Frappart, 2011 yılından bu yana FIFA Uluslararası Hakemler Listesi'nde yer alıyor ve 2014 yılında Ligue 2'de ve 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda hakem olarak görev aldı.

Bu görevi ilk kez bir kadının üstlenmesi UEFA tarafından tarihi bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

İlk kez UEFA'nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir karşılaşmasında kadın hakem düdük çalacak. Frappart'ın yardımcılıklarını vatandaşı Manuela Nicolosi ve İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır olacak.

2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD - Hollanda finalini de yöneten Stephanie Frappart, FIFA'ya verdiği bir röportajda kendisini örnek alan genç kızlara tavsiyede bulundu. Erkekler kategorisindeki üst düzey maçlarda görev alan Frappart, bunun kendisi için anlamını şu sözlerle ifade etti;

"Yeteneklerim, sıkı çalışmamın sonucu ortaya çıktı. Her genç kıza da, çok çalışıp bu seviyeye ulaşmanın mümkün olduğunu gösterdim."

"VAR BİZİM İÇİN BİR KURTARICI"

Röportajda, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin 2019 Kadınlar Dünya Kupası'na çok olumlu etkileri olduğunu ifade eden Fransız hakem, "VAR sisteminin nasıl uygulanacağı konusunda yoğun çalışmalar yaptık. Bizim için harika bir sistem. Sahada kararlar almak için varız ancak emin olamadığımız noktalarda VAR bizim için kurtarıcı gibi oluyor. VAR, emin olamadığımız pozisyonlarda doğru kararı vermemizi sağlıyor" dedi.

UEFA'DAN DÜNYAYA CİNSİYET EŞİTLİĞİ MESAJI

İlk kez UEFA'nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir karşılaşmasında bir kadın hakemin düdük çalacak olması, futbol tarihinde yeni bir bakış açısının doğduğu şeklinde yorumlandı.