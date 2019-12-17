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İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 17.12.2019 11:13 | Son Güncelleme

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Karslıoğlu, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafını seçerek, "Kızın yüzündeki o çok güzel ifade nedeniyle bu fotoğrafı seçiyorum." dedi.

Karslıoğlu, "yaşam" kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun su kuyusuna düşen ve itfaiye tarafından kurtarılan "Kirpi yavrusu" fotoğrafına oy vererek, "Ben bunu sadece bir hayvan olarak görmüyorum. Avuç içindeki bir bebek o. Bir de ben kirpileri çok severim. Bizim evin bahçesinde de var kirpiler. Bu nedenle onu seçtim." ifadelerini kullandı.

"Spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın çektiği, doğuştan iki kolu olmayan ve dünya şampiyonluğu bulunan milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nun yer aldığı "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçen Karslıoğlu, "İnsan azminin en önemli kanıtlarından biri bu fotoğraf. Kolu olmayan bir insanın yüzmesi inanılmaz bir azim. Ayrıca fotoğraf da çok güzel. Bu bir insanın azmi ve isteğinin neler yaptırabildiğini göstermesi açısından çok önemli." diye konuştu.

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AA Anadolu Ajansı fotoğraf Kubilay Karslıoğlu oy

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