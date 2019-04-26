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İstanbul Havalimanı'nda rötar kavgası! Görevliye hakaret yağdırdı

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YAŞAM  | 26.04.2019 01:11 | Son Güncelleme

İstanbul-Milas Bodrum seferini yapan yolcu uçağı rötara girince yolcular yer hizmeti veren personele tepki gösterdi. Bir yolcunun hakarete varan tepkisi kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Atlasglobal Havayolları'na ait saat 17.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Milas-Bodrum'a sefer yapması planlanan uçak henüz belirlenemeyen neden dolayı bir saat rötar yaptı.

HAKARET YAĞDIRDI

Uçağın bulunduğu kapı önünde bekleyen yolcular rötardan dolayı yer hizmeti veren görevlilere tepki gösterdi. Bu sırada bir kadın yolcu, yer hizmeti personeline hakaret etmeye başladı.

Kadın yolcu görevliye, "O koca k..ını büyütene kadar birazcık aklını çalıştır" ifadelerini kullanınca görevli kadın yolcuya tepki gösterdi. Kadın yolcu, "Temas yok. Sokak s...üntünsü" diyerek görevliye hakaret etmeye devam etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Görevliye hakaret eden kadın yolcuya diğer yolcular da tepki gösterdi. Görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul havalimanı rötar kavgası HAKARET
 

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