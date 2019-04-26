İstanbul Havalimanı'nda rötar kavgası! Görevliye hakaret yağdırdı

Edinilen bilgiye göre, Atlasglobal Havayolları'na ait saat 17.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Milas-Bodrum'a sefer yapması planlanan uçak henüz belirlenemeyen neden dolayı bir saat rötar yaptı.
HAKARET YAĞDIRDI
Uçağın bulunduğu kapı önünde bekleyen yolcular rötardan dolayı yer hizmeti veren görevlilere tepki gösterdi. Bu sırada bir kadın yolcu, yer hizmeti personeline hakaret etmeye başladı.
Kadın yolcu görevliye, "O koca k..ını büyütene kadar birazcık aklını çalıştır" ifadelerini kullanınca görevli kadın yolcuya tepki gösterdi. Kadın yolcu, "Temas yok. Sokak s...üntünsü" diyerek görevliye hakaret etmeye devam etti.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR
Görevliye hakaret eden kadın yolcuya diğer yolcular da tepki gösterdi. Görüntüler sosyal medyada da büyük tepki çekti.
(DHA)
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