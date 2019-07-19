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İstanbul Havalimanı'nda yolcunun valizden silah parçaları çıktı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 19.07.2019 11:55 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülen bir yolcunun valizlerinden çok sayıda silah aksamı ve parçası çıktı.

İstanbul Havalimanı'nda yolcunun valizden silah parçaları çıktı

Ticaret Bakanlığınca yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, ‘Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programı’ başta olmak üzere Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden risk analizi çalışmaları gerçekleştirdi.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE GELDİ

Söz konusu çalışmalar sonucunda ABD’den Türkiye’ye gelecek uçakta seyahat eden Libya uyruklu bir yolcu şüpheli olarak değerlendirildi. Hava Takip Sistemi vesilesiyle takibe alınan uçağın İstanbul Havalimanı’na inmesinin ardından şüpheli yolcu gözlem altına alındı. Havalimanını terk etmek üzere çıkış kapısına yönelen yolcu, valizleri ile birlikte gümrük kontrolüne sevk edildi.

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80 ADET SİLAH PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ

Yolcunun İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince açılan valizlerinde 52 adet uzun namlulu otomatik silah şarjörü, 4 adet silah sürgüsü, 9 adet silah namlusu, 13 adet poşet içinde silah yedek parçası, 2 adet silah içliği olmak üzere toplam 80 adet silah aksam ve parçası ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak adli makamlarca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul havalimanı silah parçası abd

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