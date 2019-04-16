Yeniden seçim olsa kime oy verirsiniz anketi! Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından itiraz süreci devam ediyor. İstanbul sonuçları için tüm gözler Maltepe'deki sayımların sona ermesinde ve AK Parti'nin seçimlerin yenilenmesine ilişkin yapması beklenen olağanüstü itiraz başvurusunda.
YÜZDE 60, 'EKREM İMAMOĞLU KAZANDI' GÖRÜŞÜNDE
Seçim itiraz sürecine ilişkin yapılan anketleri canlı yayında açıklayan Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, bir ankete göre, katılımcıların yüzde 60'ının Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandığı yönünde düşüncesi olduğunu söyledi.
Aydemir, aynı ankette katılımcıların yüzde 67'sinin ise seçim sistemine ilişkin bir şüphesinin olmadığını dile getirdiklerini aktardı. Aydemir, "Yüzde 67 oranında seçim sistemine ilişkin bir şüphe yok vatandaşın kafasında. Seçimler sağlıklıdır diyor" dedi.
'YENİDEN SEÇİM OLSA' ANKETLERİNDE EKREM İMAMOĞLU 7-9 PUAN ÖNDE
Ankette 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtların sonucunu duyuran Aydemir, "'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz' deniyor, 7 puanlık bir farkın olduğunu görüyoruz Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında Ekrem İmamoğlu lehine" ifadelerini kullandı.
Aydemir, "Bir başka ankette de bu farkın 9'a çıktığı görülüyor" diye konuştu.
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