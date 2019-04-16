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Yeniden seçim olsa kime oy verirsiniz anketi! Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı?

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
POLİTİKA  | 16.04.2019 10:39 | Son Güncelleme

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Habertürk TV'deki 'Para Gündem' programında, seçim itiraz sürecinde yapılan anketlere değindi. Aydemir, yapılan son ankete göre 'Bugün kime oy verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtlarda, Ekrem İmamoğlu'nun, Binali Yıldırım karşısında 7 puan farkla önde olduğunun görüldüğünü söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından itiraz süreci devam ediyor. İstanbul sonuçları için tüm gözler Maltepe'deki sayımların sona ermesinde ve AK Parti'nin seçimlerin yenilenmesine ilişkin yapması beklenen olağanüstü itiraz başvurusunda.

YÜZDE 60, 'EKREM İMAMOĞLU KAZANDI' GÖRÜŞÜNDE

Seçim itiraz sürecine ilişkin yapılan anketleri canlı yayında açıklayan Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, bir ankete göre, katılımcıların yüzde 60'ının Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandığı yönünde düşüncesi olduğunu söyledi.

Aydemir, aynı ankette katılımcıların yüzde 67'sinin ise seçim sistemine ilişkin bir şüphesinin olmadığını dile getirdiklerini aktardı. Aydemir, "Yüzde 67 oranında seçim sistemine ilişkin bir şüphe yok vatandaşın kafasında. Seçimler sağlıklıdır diyor" dedi.

'YENİDEN SEÇİM OLSA' ANKETLERİNDE EKREM İMAMOĞLU 7-9 PUAN ÖNDE

Ankette 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtların sonucunu duyuran Aydemir, "'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz' deniyor, 7 puanlık bir farkın olduğunu görüyoruz Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında Ekrem İmamoğlu lehine" ifadelerini kullandı.

Aydemir, "Bir başka ankette de bu farkın 9'a çıktığı görülüyor" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
imamoğlu
Dayanın, sayıma devam. Diğer seçime ne kaldı.
Yıllardır bütün partiler AKP yi rezil etmek için uğraşıp durdu. Ama AKP kendi kendini yeterince rezil etti.
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