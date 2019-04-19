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İstanbul Modern'de Çin sineması rüzgarı

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 19.04.2019 15:28 | Son Güncelleme

İstanbul Modern Sinema, programına Çin Sineması'ndan filmler ekledi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. yıldönümüne özel olarak yapılan "Hikaye Çin'de Geçiyor" ismindeki film seçkisinde Çin Sineması'na ait son zamanların en önemli filmleri yer alıyor. Çin kültürü ve toplumunun içerisindeki sosyo-ekonomik dönüşümü konu edinen bu filmler birbirinden farklı konu ve karakterlerle aynı temayı işliyor.

İstanbul Modern'de Çin sineması rüzgarı

İstanbul Modern Sinema'nın "Hikaye Çin'de Geçiyor" film seçkisi izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor. Dünya sinemasında gittikçe daha önemli bir yere sahip olan Çin Sineması'nın en iyi sosyo-ekonomik temalı filmlerini programına ekleyen İstanbul Modern Sinema, filmleri 25 Nisan itibariyle gösterime sunuyor. Bu programın içeriğinde Cannes Film Festivali'ne damgasını vuran ve Çin'in yeraltı dünyasına bir bakış atmamızı sağlayan Jia Zhang-ke yönetmenliğindeki "Kül En Saf Beyazdır" filmi, Mançurya'nın Japonya tarafından işgal edilmesiyle Çinli bir ailesinin yaşam mücadelesini konu edinen "Kış Üstüne Kış" filmi, Bai Xue'nun yönetmen koltuğuna geçtiği ve 16 yaşındaki bir kızın büyüme hikayesini anlatan "Kavşak" filmi, aksiyon türünde bir savaş filmi olan ve Dante Lam'ın yönetmenliğini üstlendiği gişede büyük bir başarı yakalayan "Kızıldeniz Operasyonu" filmi, birçok festivalden ödülle dönen ve Berlin Film Festivali'nde de ödüle layık görülen "Öylece Oturan Bir Fil" filminin yanı sıra "Gençlik", "Düşüş", "Suç Girdabı", "Şaman", "Gölge Savaşçı" filmleri yer alıyor.

İstanbul Modern Sinema'nın Çin Sineması programı, 25 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında izleyicilerini bekliyor olacak.

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